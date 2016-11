Gauck trifft in Japan Kaiser Akihito

Bundespräsident auf Staatsbesuch

Tokio - Bundespräsident Joachim Gauck ist am zweiten Tag seines Besuchs in Tokio mit dem japanischen Kaiserpaar zusammengetroffen.

Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt wurde Gauck am Dienstag von Kaiser Akihito und Kaiserin Michiko in deren Residenz empfangen. Das Gespräch sei in ungezwungener und freundschaftlicher Atmosphäre verlaufen, hieß es. Themen waren unter anderem die deutsche Geschichte, das Verhältnis zum Begriff der Nation sowie aktuelle regionalpolitische Fragen.

Bei den Gesprächen Gaucks - so am Montag mit Ministerpräsident Shinzo Abe und am Dienstag mit Unterhauspräsident Tadamori Oshima - ging es immer wieder auch um die internationale Lage nach dem Wahlsieg des Republikaners Donald Trump in den USA. Abe fliegt am Donnerstag zu einem ersten Treffen mit Trump nach New York.

Gauck besucht bis Freitag neben der Hauptstadt Tokio auch die Kaiserstadt Kyoto sowie Nagasaki. Die Stadt war 1945 durch eine vom US-Militär abgeworfene Atombombe zerstört worden. Die wichtigste Rede der Reise hält Gauck am Mittwoch in der Waseda Universität von Tokio.

dpa