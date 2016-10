EU droht allen Assad-Unterstützern mit Sanktionen

Gipfelentwurf

Brüssel - Der Kurs in der Syrien-Krise wird verschärft. Die EU-Staaten drohen allen Assad-Unterstützern mit Sanktionen.

Die EU-Staaten haben ihren Kurs in der Syrien-Krise verschärft. Im jüngsten Entwurf für die Erklärung des EU-Gipfels vom Donnerstag werden nun auch Unterstützern der syrischen Führung Sanktionen angedroht, sollten die "Gräueltaten" insbesondere in der nordsyrischen Stadt Aleppo anhalten. Die Drohung ist dabei nicht allein auf Syrer beschränkt, in dem Entwurf für die Gipfelerklärung wird auch der Syrien-Verbündete Russland für die Angriffe auf Zivilisten in Aleppo verantwortlich gemacht.

