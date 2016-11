News-Blog vom CSU-Parteitag: Seehofer ist angekommen

Erstmals ohne die Kanzlerin

München - Auf ihrem Parteitag am Freitag und Samstag in München will sich die CSU ein konservativeres Profil geben. Kanzlerin Merkel ist ausgeladen.

sowie programmatische Debatten und Abstimmungen. Am Freitag soll bekanntgegeben werden, ob die CSU-Mitglieder sich bei einer Befragung mehrheitlich für die Einführung bundesweiter Volksentscheide ausgesprochen haben.

ausgesprochen haben. Am Samstag wird über das neue CSU-Grundsatzprogramm mit dem Titel „Die Ordnung“ abgestimmt. Die CSU will sich damit vor den anstehenden Wahlen ein konservativeres Profil geben und verhindern, dass Wähler an die AfD abwandern.

mit dem Titel „Die Ordnung“ abgestimmt. Die CSU will sich damit vor den anstehenden Wahlen ein konservativeres Profil geben und verhindern, dass Wähler an die AfD abwandern. Der CSU-Vorstand hat drei Leitanträge vorbereitet: Zum Kampf gegen den politischen Islam, zum Verhindern einer „Linksfront“ aus SPD, Grünen und Linken sowie zu einer Erhöhung der CSU-Mitgliedsbeiträge.

+++ Innenminister Joachim Herrmann trifft demonstrativ gut gelaunt beim Parteitag ein. Ob er sich eine politische Karriere in Berlin vorstellen könne? "Ich habe viele Freunde, die sehr gut in Berlin leben." Ansonsten beteilige er sich nicht an Personalspekulationen. Natürlich nicht.

+ © Mike Schier +++ Der einzige CDU-Mann, der im Saal willkommen ist: Unionsfraktionschef Volker Kauder trifft Horst Seehofer in der ersten Reihe. Angela Merkel ist das erste Mal in ihrer Kanzlerschaft nicht eingeladen.

+++ SPD, Grüne und Linkspartei werden nach Ansicht von CSU-Chef Horst Seehofer bei entsprechenden Wahlergebnissen 2017 nicht zögern und eine Dreierkoalition im Bund bilden. „Die Herrschaften bei Rot, Dunkelrot und Grün sind heiß“, sagte Seehofer am Freitag vor Beginn des CSU-Parteitages in München. „Wenn sie es machen können, die Regierung zu bilden, dann werden sie es tun. Das ist unzweifelhaft so.“

+++Verkehrsminister Alexander Dobrindt gibt den möglichen Start-Termin seines Prestigeprojekts, der Maut, bekannt. Mehr.

+ © cs +++Horst Seehofer ist angekommen. Händedruck mit Dobrindt, dann wird er bestürmt mit Fragen zur abwesenden Kanzlerin und zur Lage der Partei. In jeder seiner Antworten bringt er das Wort „zufrieden“ unter. Er will wohl die Maulerei in der Partei eindämmen.

+ © Christian Deutschländer +++Anderthalb Stunden vor Start des Parteitags: Dutzende Journalisten warten auf - Alexander Dobrindt. Er will seinen Maut-Kompromiss erklären und nutzt dazu die ohnehin große Medienpräsenz.

+++ Auf dem CSU-Parteitag in München sollen die Delegierten auch über einen Leitantrag gegen den politischen Islam abstimmen. Kurz vor Beginn des Parteitags um 14 Uhr hat Bayerns Innenminister Joachim Hermann (CSU) den politischen Islam als "eine der gefährlichsten Ideologien weltweit" bezeichnet. "Es geht dabei nicht nur um Terroranschläge, sondern auch um die totalitäre Ideologie der Vereinigung von staatlicher und religiöser Macht", sagte der CSU-Politiker der "Welt". Die Gesellschaft dürfe nicht von ihren Grundwerten abrücken, mahnte Herrmann: "Es geht nicht, dass ein Weihnachtsmarkt in Lichterfest umbenannt wird oder dass es nur noch Schulverpflegung ohne Schweinefleisch gibt." Herrmann wies den Vorwurf zurück, dass sich die CSU mit solchen Anliegen der rechtspopulistischen AfD annähere: "Das sind keine Stammtischparolen, das ist die Wahrnehmung des normalen Bürgers."

+++ Die CSU geht mit einer deutlichen Kampfansage gegen ein mögliches linkes Bündnis auf Bundesebene in ihren Parteitag. „Es muss für jeden klar sein, dass die SPD auf Brautschau ist“, sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Freitag im ARD-„Morgenmagazin“. Der Landesvorstand der Partei hat den rund 900 Delegierten mehrere Leitanträge vorgelegt. Neben der Ablehnung des politischen Islams warnt dieser auch vor einem „Linksrutsch“ durch Rot-Rot-Grün nach der Bundestagswahl 2017. „Wenn Rot-rot-grün höhere Steuern will, höhere Verschuldung, Multikulti statt Leitkultur, dann stellen wir was dagegen“, sagte Scheuer. Die CSU wolle den Erfolgskurs Deutschland fortsetzen und verhindern, dass Rot-rot-grün das Land „runterwirtschaftet“.

