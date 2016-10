TV-Duell Clinton vs. Trump: Hier sehen Sie die letzte Debatte heute live im TV und im Stream

US-Wahlkampf geht ins Finale

Las Vegas - Das letzte TV-Duell Clinton vs. Trump: So sehen Sie die dritte Debatteder US-Wahl 2016 heute Nacht live im TV und im Live-Stream.

Knapp sieben Prozentpunkte mehr: So sieht es vor dem dritten und letzten TV-Duell für Hillary Clinton aus. 48 Prozent der Wähler würden derzeit für sie stimmen, Donald Trump würden 41,8 Prozent ihr Vertrauen geben (Zahlen von Real Clear Politics). Derzeit spricht der Trend also klar für Clinton. Ihr Widersacher steht wegen der Enthüllungen über seine vulgären Sprüche sowie möglichen Übergriffe auf Frauen massiv unter Druck. Der Immobilienmogul hat zwar in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er nie unterschätzt werden sollte. Für das letzte Duell kündigte er außerdem an, seine Rivalin noch härter anzugreifen zu wollen.

In den aktuellen Umfragen zur US-Wahl 2016 kann die Demokratin Hillary Clinton 14 der Swing States für sich verbuchen - das sind die Staaten, die sich noch nicht auf einen Kandidaten festgelegt haben und für den Ausgang der Wahl entscheidend sein werden. 260 Wahlmännern würden derzeit für Clinton ihre Stimme abgeben, 165 Wahlmänner für Trump.

Für den Republikaner wird also vor allem das dritte und letzte TV-Duell wichtig, das heute Nacht stattfindet. Allerdings hat ihm sein aggressives Auftreten im vorherigen Duell nicht wirklich geholfen, wie die Umfragen zeigen. Eine Erhebung des Fernsehsenders NBC News und der Zeitung "Wall Street Journal" ist sogar noch etwas konkreter als die Zahlen von Real Clear Politics: Demnach würde Clinton 46 Prozent und Trump 37 Prozent bekommen. Und diese Umfrage stammt sogar noch aus den Tagen vor den jüngsten Berichten über Trumps angebliche sexuelle Übergriffe - zwei Frauen beschuldigten ihn in der "New York Times", gegen sie sexuell übergriffig geworden zu sein.

Trumps Wahlkampfteam musste also handeln. Der Bericht aus der "New York Times" wurde als "Fiktion" zurückgewiesen. Es handle sich um einen "komplett falschen" Artikel und um "Rufmord", erklärte Trumps Kommunikationsberater Jason Miller und schob es auf die Medien. Trump selbst sagte: "Nichts von dem ist jemals passiert." Auch im zweiten TV-Duell hatte er bestritten, jemals derartige Übergriffe begangen zu haben.

Langweilig wird der letzte Schlagabtausch also mit Sicherheit nicht werden. Hier erfahren Sie, wann Sie wo einschalten müssen, wenn Sie live dabei sein wollen.

3. TV-Duell Clinton vs. Trump live im TV auf Phoenix

An der Ausstrahlung im deutschen Fernsehen hat sich nichts geändert: Auch die dritte TV-Debatte wird wieder im Nachrichtensender von ARD und ZDF zu sehen sein. In der Sendung "Der Tag" können Sie auf Phoenix verfolgen, was Clinton und Trump sich diesmal zu sagen haben und ob sich der Republikaner zu den Anschuldigen äußern wird. Los geht's wieder um 2.45 Uhr - in der Nacht auf den morgigen Donnerstag müssen Sie einschalten.

3. TV-Duell Clinton vs. Trump live im TV auf Sky

Ein besonderes Schmankerl gibt es für all diejenigen, die ein Sky-Abo ihr Eigen nennen. Das dritte TV-Duell können Sie sich dort direkt über den US-Sender Fox News und im englischen Original anschauen.

3. TV-Duell Clinton vs. Trump bei ABC News via Facebook Live

Wer mitten in der Nacht unterwegs ist oder gerade beim Arbeiten sitzt, hat noch eine weitere Möglichkeit, die Debatte zwischen Trump und Clinton live zu verfolgen. Der amerikanische Nachrichtensender ABC News wird auch das 3. Duell wieder über seinen Facebook-Livestream übertragen. Somit haben Sie auch die Möglichkeit, das Gespräch zum Beispiel ganz einfach auf Ihrer Facebook-App auf dem Smartphone zu öffnen.

3. TV-Duell Clinton vs. Trump bei ABC News im Live-Stream

Eine Besonderheit: Einen regulären Live-Stream von ABC News gibt es außerdem im Internet - dafür müssen Sie einfach auf abcnews.go.com klicken. Diese Seite ist nicht vom Geoblocking betroffen, was bedeutet, dass Sie mit ihrer deutschen IP-Adresse ganz einfach die Nachrichtenseite aus den USA aufrufen können.

