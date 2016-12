CDU-Parteitag in Essen im Ticker: Merkel vor Wiederwahl

Alle Infos

Essen - Am Dienstag beginnt der CDU-Parteitag. Kanzlerin Angela Merkel will sich in Essen erneut zur Bundesvorsitzenden wählen lassen. Wir berichten im Ticker.

Am Dienstag und Mittwoch findet der CDU-Parteitag in der Gruga-Halle in Essen statt.

Die rund tausend Delegierten sollen Kanzlerin Angela Merkel abermals zur Parteivorsitzenden wählen.

Top-Themen auf dem CDU-Parteitag sind die Flüchtlings- und Steuerpolitik.

+++ Merkel will sich in Essen genau an dem Ort erneut zur Bundesvorsitzenden der CDU wählen lassen, wo sie das Amt vor 16 Jahren und acht Monaten erstmals übernommen hatte. Elf Jahre ist sie Kanzlerin, und nie war der innerparteiliche Ärger so groß wie 2015 wegen der Flüchtlingskrise. Doch nun besteht kein Zweifel, dass die Delegierten die 62-Jährige wiederwählen werden, spannend ist nur, wieviel über 90 Prozent sie bekommt. Zuletzt hatte sie 2014 in Köln 96,7 Prozent erhalten.

+++ Der nordrhein-westfälische CDU-Chef Armin Laschet rechnet mit einem Top-Ergebnis für Merkel bei ihrer Wiederwahl zur CDU-Bundesvorsitzenden. „Meine Erwartung ist, dass der Bundesparteitag Angela Merkel für diese wirklich schwierige Aufgabe in einer Zeit, die immer instabiler wird, eine große Rückendeckung gibt“, sagte Laschet der Deutschen Presse-Agentur.

Um diesen Themen soll es auf dem CDU-Parteitag in Essen gehen

+++ Die rund tausend Delegierten des CDU-Parteitags haben am Dienstag und Mittwoch eine Reihe von Themen abzuarbeiten. Gewählt werden in Essen auch die Parteivizes und das übrige CDU-Führungspersonal. Neu in die engste Parteispitze sollen Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Kultur-Staatssekretärin Monika Grütters aufrücken.

+++ Flüchtlingspolitik: Nachdem es eine Zeit lang ruhiger um das Thema geworden war, haben CDU und CSU die Debatte in den vergangenen Tagen wieder angefacht. CDU-intern fanden die Forderungen von Parteivize Thomas Strobl nach einem härteren Vorgehen bei Abschiebungen Unterstützung. Womöglich soll dies noch vor Beginn des Parteitags in den Leitantrag eingearbeitet werden, um eine offene Kontroverse zu vermeiden.

+++ Die CSU wiederum bekräftigte kurz vor dem Delegiertentreffen der Schwesterpartei ihre Forderung nach einer Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr. Die CDU und insbesondere Merkel lehnen dies strikt ab.

+++ Burka-Verbot: Zum dritten Mal in Folge soll das Thema Vollverschleierung auf einem CDU-Parteitag diskutiert werden. Da gibt es diejenigen, die für ein plakatives Verbot kämpfen - auch, um die oft vermisste "klare Kante" der CDU zu zeigen. Und da gibt es die, die mit Rücksicht auf die begrenzten juristischen Möglichkeiten davor warnen, falsche Erwartungen zu wecken und sich bei einem eher symbolischen Thema zu verkämpfen. In den vergangenen Jahren hatte sich jeweils die gemäßigtere Linie durchgesetzt.

+++ Steuern: Keine Steuererhöhungen - das war eines der zentralen CDU-Versprechen im letzten Bundestagswahlkampf. Für die nächste Legislaturperiode stellt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sogar Steuersenkungen von rund 15 Milliarden Euro in Aussicht. Schriftlich fixiert ist das bislang aber nicht. Die Formulierung zur "Steuerquote" im Leitantrag für den Parteitag lässt sogar Spielraum für die Erhöhung einzelner Steuern - zum Beispiel auf Kapitalerträge -, wenn an andere Stelle Steuern gesenkt werden. Insbesondere der Wirtschaftsflügel der CDU pocht hier auf konkrete Entlastungsversprechen.

+++ Wahlkampf: Nach dem internen Streit wegen der Flüchtlingskrise soll die CDU mit dem Parteitag von Essen umschalten auf Wahlkampfmodus: Vor der Bundestagswahl in rund neun Monaten ist Geschlossenheit gefragt - und auch ein "breiteres Kreuz und etwas mehr Mut", wie Generalsekretär Peter Tauber formulierte. Eine Koalitionsaussage soll nicht getroffen werden, umso aufmerksamer dürfte auf die Signale Richtung Grüne oder FDP geachtet werden. Eine Rolle spielen wird wohl auch die Frage nach dem Umgang mit der AfD: Nicht alle in der CDU sind glücklich mit der defensiven Linie der Parteispitze.

+++ Mitgliederbeauftragter: Die CDU altert und schrumpft. Knapp über 60 Jahre sind die rund 440.000 Mitglieder inzwischen im Durchschnitt - und es sterben jährlich mehr Mitglieder, als neue hinzugewonnen werden. Vor einem Jahr wurde daher eine Reform beschlossen, die die CDU attraktiver, jünger und bunter machen soll. Kümmern soll sich darum künftig ein Mitgliederbeauftragter der Bundespartei: Der niedersächsische Verteidigungsexperte Henning Otte. Der 48-Jährige soll von den Delegierten in das neu geschaffene Amt gewählt werden.

