Kerry und Lawrow sprechen in Hamburg über Syrien

Gespräche der Außenminister

John Kerry (re.) und Sergej Lawrow, die Außenminister der USA und Russlands haben sich in den letzen Jahren häufiger zu Gesprächen getroffen. Am Mittwoch sprechen sie in Hamburg über den Syrien-Konflikt.

Hamburg - Die Außenminister der USA und Russlands, John Kerry und Sergej Lawrow, sind am Mittwochabend in Hamburg zu einem Gespräch über den Syrien-Konflikt zusammengetroffen.

Lawrow deutete vor Gesprächsbeginn die Bereitschaft an, sich über eine mögliche Evakuierung von Rebellen sowie von Zivilisten aus dem umkämpften Ost-Teil Aleppos zu verständigen.

Die syrischen Regierungstruppen hatten in den vergangenen Tagen große Teile des bislang von Rebellen kontrollierten Ost-Teils Aleppos eingenommen. Kerry und Lawrow nehmen am Ministerrat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) teil, der am Donnerstag in Hamburg beginnt. Dazu werden rund 50 Außenminister aus den insgesamt 57 OSZE-Mitgliedsstaaten erwartet.

AFP