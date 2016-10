Zu wenig Beteiligung - Orbans Anti-EU-Referendum ungültig

Abstimmung über Flüchtlingsquoten

+ © picture alliance / dpa Viktor Orban mit seiner Frau Aniko Levai bei der Stimmabgabe. © picture alliance / dpa

Budapest - Das ungarische Referendum über die EU-Quoten für die Verteilung von Flüchtlingen ist ungültig. An der Abstimmung nahmen nur rund 45 Prozent statt der erforderlichen 50 Prozent der Wahlberechtigten teil.

Das gab der Vize-Präsident der Regierungspartei Fidesz, Gergely Gulyas, am Sonntag bekannt. Ungarns Bürger hatten am Sonntag darüber abgestimmt, ob das Land die EU-Quoten für die Verteilung von Asylbewerbern über die Mitgliedsländer akzeptieren soll. 95 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen laut Gulyas auf das Nein zu den in der EU beschlossenen Quoten zur gleichmäßigeren Verteilung von Asylbewerbern auf die Mitgliedstaaten. Der Regierungspolitiker sprach daher von einem „überwältigenden Sieg“.

Gulyas sagte zum Ausgang: „Mit Recht können wir sagen, dass dies ein überwältigender Sieg ist für alle, die die Einwanderungsquoten ablehnen, die glauben, dass nur die starken Nationalstaaten bestehen bleiben, die an die Demokratie glauben und daran, dass es Sinn hat, sich an die Wahlbürger zu wenden.“

Orban spielt Gültigkeit des Referendums herunter

Ministerpräsident Viktor Orban spielte bei der Stimmabgabe die Bedeutung eines gültigen Votums herunter. "Die juristischen Konsequenzen werden in jedem Fall eintreten“, so Orban. Man werde gesetzlich festschreiben, dass nur das ungarische Parlament bestimmen könne, „mit wem die Ungarn zusammenleben wollen“, fügte er hinzu. „Wir tun das, wenn die Abstimmung gültig ist, und auch dann, wenn sie es nicht ist. Die einzige Bedingung ist, dass es mehr Nein als Ja geben muss.“

Mehr als acht Millionen Ungarn waren aufgerufen, die Frage „Wollen Sie, dass die Europäische Union auch ohne Zustimmung des Parlaments die verpflichtende Ansiedlung von nicht ungarischen Staatsbürgern in Ungarn vorschreiben kann?“ mit Ja oder Nein zu beantworten.

Opposition hatte zum Boykott aufgerufen

Mehrere Zivilorganisationen sowie die „Partei Zweischwänziger Hund“ - eine Satire-Partei - hatten zur Abgabe einer ungültigen Stimme aufgerufen. Vor allem letztere hatte eine aus Kleinstspenden finanzierte Plakatkampagne gestartet, die deutlich sichtbar war und die Parolen des Regierungslagers mit absurden Slogans ins Lächerliche zog. Die linken Oppositionsparteien hatten zum Boykott des Urnengangs aufgerufen.

Monatelange Kampagne - wenig Mobilisierung

Die Volksabstimmung war von der Orban-Regierung initiiert worden. In einer monatelangen Kampagne mit fremdenfeindlichen Untertönen warb sie für das Nein auf die gestellte Frage. Nach dem Gesetz ist ein Referendum nur dann gültig, wenn mindestens die Hälfte der Wahlberechtigten eine gültige Stimme abgibt.

Martin Schulz: "Gefährliches Spiel"

Das Referendum und die ihm vorausgehende Kampagne stießen auch international auf Kritik. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz warf Orban vor, ein „gefährliches Spiel“ zu spielen. „Er stellt die Rechtmäßigkeit der europäischen Gesetzgebung in Frage - an der Ungarn selbst beteiligt war“, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Österreichs Außenminister Sebastian Kurz äußerte indirekt Verständnis für Orbans flüchtlingspolitischen Vorstoß. In einem Interview der „Welt am Sonntag“ forderte der ÖVP-Politiker die EU auf, trotz bestehender Beschlüsse nicht länger an einer Umverteilung von Flüchtlingen auf alle Mitgliedstaaten festzuhalten. Die Debatte über solche Quoten könne den Zusammenhalt der EU gefährden.

dpa