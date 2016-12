Zwei Chöre überzeugen mit frischer und klarer Intonation

Matinee in der Johanniskirche

Die jungen Sänger überzeugten mit einem ebenso abwechslungsreichen wie anspruchsvollen Programm.

Verden - Von Christel Niemann. Einen besinnlichen Einstieg in den 2. Advent bot der Jugendchor St. Johannis mit der Chor-Matinee in der Kirche St. Johannis. Gemeinsam mit dem Kammerchor „No Wonder“ – beide werden von Christiane Artisi geleitet – begeisterten die jungen Sänger mit einem ebenso abwechslungsreichen wie anspruchsvollen Programm.

Getragen von der Akustik des Gotteshauses zauberten die Chöre mit den Soloauftritten fortgeschrittener Gesangsschüler sowohl bei den ruhigeren als auch bei den temporeicheren Liedern, ob barocke Werke von Händel und Buxtehude, klassische Weihnachtsweisen oder Populärmusik, volle Klangbilder.

Fast schon eine kleine Tradition ist die festliche Adventsmatinee des von Christiane Artisi geleiteten Jugendchors der Kirchengemeinde St. Johannis in der gleichnamigen Kirche. Die Besucher konnten bereits zum fünften Mal das auf die Adventszeit fokussierte Vormittagskonzert auf hohem Niveau erleben.

Chorleiterin Christiane Artisi in ihrem Element. Nachdem sich die erste Aufregung gelegt hatte, begrüßte Pastor Marko Stenzel die Konzertbesucher in der annähernd vollbesetzten St. Johanniskirche und beglückwünschte sie zu dem Entschluss, die Matinee zu besuchen. Die Qualität beider Chöre habe sich wohl herumgesprochen, mutmaßte Stenzel, der sich wie die Chorleiterin sichtlich darüber freute, dass kaum noch ein freier Platz in der Kirche zu finden war.

„O Heiland, reiß die Himmel auf!“ Zum Konzertauftakt erklang dann zunächst der bekannte Adventschoral aus dem 17. Jahrhundert, mit dem beide Chöre eindrücklich die erwartungsvolle Sehnsucht der Menschen mit der Weihnachtszeit thematisierten und die Widersprüchlichkeit zwischen Hoffen und dem Dunkel aufwiesen.

Im weiteren Verlauf des kurzweiligen Konzertes führten die Chöre teils im Wechsel und teils gemeinsam ihre Liedvorträge auf, die von Martin Hohls am Klavier und in manchen Stücken auch von Jörg Pöhl mit der Gambe unterstützt wurden. Insgesamt war das Programm vielgestaltig und abwechslungsreich. Es beinhaltete beispielsweise das Adventlied „Maria durch ein Dornwald ging” in einer frischen und klaren Intonation durch beide Chöre, wobei die Sänger in großen Linien zunächst eine beachtliche dynamische Bandbreite aufbauten und sie dann wieder zurücknahmen, sodass der Klang förmlich durchs Kirchenschiff wogte.

Nicht minder beeindruckend das „Ave Maria“, das gleichsam für Gänsehautmomente sorgte. Die musikalischen Herausforderungen der weihnachtlichen Matinee meisterten Chorleiterin, Chöre, Solisten und die beteiligten Musiker mit bravouröser Leichtigkeit. Die Sänger wurden konsequent vom engagierten Dirigat ihrer Chorleiterin geleitet, und sie ließen dabei aber stets auch ihre eigene Begeisterung und Freude am gesanglichen Tun erkennen. Vor allem die jungen Stimmen spornten sich gegenseitig derart an, dass beachtliche gesangliche Leistungen hörbar wurden.

Das Zuhören war eine Freude und der anhaltende Applaus war wie ein Danke an alle Beteiligten für diese stimmungsvolle Matinee.