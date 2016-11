Mit offener Hose Kind und Frau belästigt

Am Verdener Plattenberg

Verden - Untenrum luftig bekleidet lief ein unbekannter Mann am Mittwochnachmittag am Plattenberg herum. Er lief unter anderem an einem zwölfjährigen Kind vorbei und urinierte auf einem Grundstück. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Frau hatte den Mann gegen 14.30 Uhr beobachtet, als er im Garten eines Mehrparteienhauses urinierte und anschließend die Hose einfach unten ließ. Danach lief er an dem Kind vorbei in Richtung Am Meldauer Berg.

Die Verdener Polizei gibt folgende Täterbeschreibung heraus: Der Gesuchte sei etwa 30 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und untersetzt. Er hat kurze schwarze Haare und trägt einen Dreitagebart, eine dunkle Regenjacke und eine Jeans. Hinweise zu dem Exhibitionisten werden unter 04231/8060 entgegengenommen.

