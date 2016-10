Chorkonzert zum 100. Todestag des Komponisten Reger

Vocalensemble arsnova aus Hamburg in Verden

+ Das Vocalensemble arsnova aus Hamburg gastierte mit Werken von Max Reger, seinen Vorbildern und Zeitgenossen im Dom. J Foto: Haubrock-Kriedel

Verden - Zum 100. Todestag des Komponisten Max Reger gab es im Dom ein besonderes Chorkonzert. Das Vocalensemble arsnova aus Hamburg unter der Leitung von Volkmar Zehner präsentierte ein spannendes Programm, das sich nicht nur Reger, sondern auch seinen Vorbildern und Zeitgenossen widmete.

Das Konzert begann mit Werken von Johann Sebastian Bach, dem Vorbild Regers. Schon beim Auftakt, der Motette für vier Stimmen, „Lobet den Herren“, bestach das 22-köpfige Ensemble durch seine Präsenz und den lupenreinen Gesang. Das vielstimmige „Halleluja“ am Ende der Motette“ war ein besonderer Hochgenuss für die recht zahlreich erschienenen Zuhörer. Nicht minder beeindruckend auch Bachs doppelchörige Motette für acht Stimmen „Ich lasse dich nicht“. Der intensive Dialog der beiden Chöre zog das Publikum in seinen Bann. Den Abschluss des ersten Konzertteils bildete Bachs von Volkmar Zehner einfühlsam an der Orgel vorgetragene Präludium & Fuge C-Dur.

Mit sechs geistliche Liedern, die Hugo Wolf, ein Zeitgenosse Regers, nach Gedichten von Joseph Eichendorff komponiert hat, nahm das Konzert seinen Fortgang. Dieser Zyklus gehört zu den bedeutendsten Chorkompositionen der Spätromantik. Vom „Aufblick“ über „Resignation“, der „Ergebung“ und schließlich der „Erhebung“ wird die Hingabe an Gott und die Bitte um Vergebung zum Lebensende besungen. Das Ensemble arsnova führte auch dieses harmonisch anspruchsvolle Chorwerk mit Präzision und Hingabe auf.

Nach einem weiteren Zwischenspiel auf der Orgel mit Choralvorspielen von Johannes Brahms, gehörte der Abschluss des Konzertes Max Reger. Aus dem Zyklus „acht geistliche Lieder“ hatte das Vocalensemble sechs im Programm. Der Chor trug die durch ihre schlichte Schönheit berührenden Gesänge mit sehr viel Gefühl vor. Die Klarheit der Stimmen kam hier besonders gut zum Ausdruck. Der Zyklus begann mit dem frischen „Morgengesang“ und endete kraftvoll mit dem gesungenen Glaubensbekenntnis „Wir glauben an einen Gott“.

Das Publikum honorierte die großartige Leistung mit anhaltendem Applaus. So gab es schließlich mit „Notre Père“ vom Maurice Duruflé noch eine kleine Zugabe, bevor sich das Ensemble vom Verdener Publikum verabschiedete.

ahk