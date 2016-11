Polizei kontrolliert Transporter: Zu viele Schweine auf zu engem Raum

Verden - Die Polizei und des Veterinäramt kontrollierten am Dienstag Fahrzeuge in denen lebende Tiere oder Lebensmittel transportiert wurden. Sie stoppten insgesamt 24 Fahrzeuge und hatten bei 14 von diesen etwas zu beanstanden.

+ Dr. Christine Hoyer und Polizeikommissar Heiner Köster kontrollieren gemeinsam einen Transporter, der mit Schweinen beladen ist.

Von den neun gestoppten Tiertransporten wurden sechs beanstandet. Unter anderem hatten die Mastschweine zu wenig Platz, weil zu viele Tiere in den Transporter verladen worden waren. „Der Transport auf zu engem Raum stellt eine große Belastung für die Tiere dar, unsere Kontrollen mit der Polizei dienen also dem Tierschutz", so Dr. Christine Hoyer, Abteilungsleiterin Tierschutz beim Veterinäramt Verden. Außerdem waren zwei Transporter überladen und damit schlichtweg zu schwer. Verfahren gegen die jeweiligen Fahrer und die Verantwortlichen bei den Transportunternehmen wurden eingeleitet.