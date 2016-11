Von der Pflicht „zu helfen, so gut wir können“

Verden - Von Katrin Preuß. Schnellen Schrittes gehen die Männer durch die Verdener Fußgängerzone. Sie sind auf dem Weg zum Denkmal am Johanniswall. Keiner der Passanten bemerkt, wer ihm da entgegenkommt: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, Landtagspräsident Bernd Busemann und Prof. Rolf Wernstedt, Landesvorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Es ist dunkel und kalt. Da duckt man sich lieber weg, als den Kopf zu heben und dem Gegenüber ins Gesicht zu schauen.

Kurz zuvor noch hatten die Herren, gemeinsam mit Vertretern aus Politik, von Verbänden und Kirchen sowie zahlreichen Bürgern, im festlich erleuchteten Dom gesessen. Dorthin hatten der Niedersächsische Landtag, die Landesregierung, Landkreis und Stadt Verden sowie der Volksbund zur Landesfeier anlässlich des Volkstrauertags eingeladen. „Erinnern – verstehen – verständigen“, unter dieser Überschrift stand die öffentliche Veranstaltung am Sonnabend.

Menschen auf der Flucht und Kriege in vielen Teilen der Welt waren die zentralen Themen an diesem Novembertag. So war denn die Frage des Volksbund-Landesvorsitzenden Prof. Rolf Wernstedt nach dem Sinn einer solchen Gedenkfeier rhetorischer Natur. Der Friedenswille werde weltweit neu herausgefordert, erklärte er, wohl wissend, dass dies keine leicht zu lösende Aufgabe ist. „Die nationale Zuspitzung ist die Begleitmusik zu populistischer Propaganda“, sagte Wernstedt mit Blick auf aktuelles politisches Geschehen. Dabei würden Fakten, die der eigenen Meinung entgegenstünden, einfach nicht zur Kenntnis genommen. „Deutschland hat leidvoll erfahren, wohin es führen kann, sich selbst zu erhöhen“, so der Volksbund-Vorsitzende. „Die Gräber sind Fakten. Sie sind Mahner des Friedens.“

Innehalten am Denkmal für die Opfer von Krieg und Gewalt am Johanniswall.

+ Nach der Kranzniederlegung ging es zum Mahnmal für die jüdischen Opfer. Dort empfingen junge Fackelträger die Teilnehmer an der Gedenkfeier. © Bruns

Wernstedts Appell richtete sich nicht zuletzt an die junge Generation, widmete sich die Gedenkfeier doch dem Brückenschlag zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So groß die zeitliche Spanne ist, so gering können die Unterschiede sein zwischen einst und heute. Leonie Garske, Sarah Seghir und Lea Grotum verdeutlichten dies anhand von Erlebnissen, die sie gemeinsam mit weiteren Schülerinnen des Domgymnasiums nach Gesprächen mit Geflüchteten aufgezeichnet hatten. Wie sehr ähnelten sich die Berichte über das schöne Leben, das diese Menschen hinter sich ließen, als sie, nur mit dem Nötigsten an Gepäck, in eine ungewisse Zukunft aufbrechen mussten. Mit der Angst und dem Hunger als ständige Begleiter.