Vorbereitungen auf „Tanz macht Schule“ laufen auf Hochtouren

Party im Pyjama

+ © Niemann Die Tanz-AG der Klaus-Störtebeker-Schule hat sich für eine ganz besondere Choreographie entschieden. Die Mädchen werden eine Kissenschlacht tanzen. © Niemann

Verden - Sechs Schulen und weit über 100 Akteure: Am Donnerstag 8. Dezember, um 19 Uhr, und am Freitag, 10. Dezember, um 10 Uhr, wird bei „Tanz macht Schule“ die Bühne der Verdener Stadthalle gerockt. Auch Schüler der Klaus-Störtebeker-Schule in Verden sind dann mit von der Partie.

Sie führen eine getanzte Pyjamaparty auf. Als Profi hat Antonia Stemmer vom Tanzwerk Bremen die Leitung übernommen. Sie freut sich über die Arbeit mit den Schülern der Jahrgänge 5 bis 8 : „Ich bin sehr zufrieden mit der Truppe. Alle machen sehr gut mit“, sagt sie.

Punkt 13.45 Uhr in der Sporthalle der Klaus-Störtebeker-Schule am Meldauer Berg. Die Mädchen der Tanz- AG machen sich nach Anweisung von Choreografin Antonia Stemmer zunächst einmal warm. Dann stehen Schrittfolgen auf dem Programm, die Stemmer den Schülerinnen vormacht. „Das sieht doch schon ganz gut aus“, findet die Tanzlehrerin. „Und jetzt das Ganze zu Musik.“

Die Mädels nehmen Blickkontakt zu ihrer Lehrerin auf. Anfangs geraten ihre Bewegungsabläufe noch etwas holprig, doch dann nimmt der Takt der Musik die Mädchen mit, die Schrittfolgen und Bewegungen geraten zunehmend geschmeidiger, und nach mehreren Anläufen klappt die Abstimmung untereinander bereits nahezu synchron.

Antonia Stemmer hat bereits langjährige Erfahrung mit „Tanz macht Schule“, dem Gemeinschaftsprojekt von Tintenklecks Verden und Tanzwerk Bremen. Und wie schon in den vorangegangenen Jahren ist sie mit großer Begeisterung dabei.

Für sie spielt das gemeinsame Erlernen und Gestalten der Choreographie eine wichtige Rolle. „Die Schüler bekommen durch das Tanzen mehr Selbstvertrauen“, sagt sie. „Wir haben noch Arbeit vor uns und bis zur Aufführung nur noch wenig Zeit“, so die Choreografin. „Aber das schaffen wir.“

Die Schülerinnen der Tanz- AG freuen sich auf die Aufführung, bietet sie ihnen doch die Möglichkeit, ihr Können in der Öffentlichkeit zu zeigen. „Aufgeregt bin ich nicht. Ich freue mich auf diesen Tag“, sagen Saskia und Svenja, während Léa und Lea schon ein wenig Lampenfieber einräumen.

nie