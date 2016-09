Lieber Walle als New York

Ernteclub stellt fröhliches Fest auf die Beine / Drei Tage mit Rallye und Frühschoppen

+ Das aktuelle Erntepaar, Lina Förstmann und Jan Sündermann (Mitte), wurde unterstützt von umrahmt Marieke Meinke und Hannes Wünsch (Erntepaar 2017, l.) sowie Svenja Meierkord und Christian Paul (Erntepaar 2015, r.) - Fotos: Bruns

Walle - „Wer will schon jemals nach New York? Lieber Walle, einfach nur zum Spaß!“, lautete das Motto des Udo Jürgens-Gedächtnis-Wagens beim großen Ernteumzug am Sonnabend in Walle. Spaß hatte garantiert nicht nur diese, als Hommage an den Schlagersänger in weiße Bademäntel geschlüpfte Wagenbesatzung. Fürs Dirndl hatte sich Erntebraut Lina Förstmann und für die Lederhorse ihr Erntekönig Jan Sündermann entschieden.

An dem nach Scharnhorst führenden Waller Weg sammelten sich gegen 14 Uhr die Wagen und Fußgruppen. Von dort war es nicht mehr weit zur Erntebraut, wo sich bereits zahlreiche Schaulustige versammelt hatten. Vor großem Publikum forderte Jan Sündermann souverän die Erntekrone. Lina Förstmann sprach ihr Erntegebet später im Festzelt.

Für das Erntepaar samt Beistand hatte der Ernteclub, der zum fünften Mal das Erntefest organisiert hatte, einen eigenen Wagen geschmückt. Die Zwerge vom TSV Walle und ihr Schneewittchen folgten dem Erntepaar zu Fuß. Ebenfalls als Gruppen am Umzug beteiligt waren die Kyffhäuserkameradschaft, die Freiwillige Feuerwehr, Cliquen und Straßen. Bademantelträger, Hobbyköche und in mittelalterliche Gewänder gehüllte Bürger samt Henker machten Umzug und Fest erneut zum Erfolg.

Gefeiert wurde drei Tage. Am Freitag startete das Erntefest mit einer Dorfrallye und der „Waller Hitparade“. So manchem feierfreudigen Gast der großen Zeltparty am Sonnabend dürfte das Aufstehen gestern schwergefallen sein, aber bereits um 10 Uhr ging es weiter mit einem Erntedankgottestdienst, auf den ein Frühschoppen folgte. J wb