„Landwirte müssen Lehren aus der Krise ziehen“

Ganze Branche unter Druck: „Freunde der Landwirtschaft“ ziehen in Verden Bilanz

+ Harm Heimsoth, Regina Puvogel, Larissa Scharninghausen, Annelie Beutner, Jörn Ehlers und Christian Marquardt (v.l). - Fotos: Niemann

Verden - Es hat Tradtion und ist einer der wichtigen Termine für die Landwirte im Landkreis, wenn der Verein „Freunde der Landwirtschaft Verden“ seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung mit Fachvortrag einlädt. Diesmal kamen sie im Gasthaus Eichenkrug Früchtnicht in Verden-Dauelsen zusammen und stellten die schwierige wirtschaftliche Lage der Betriebe in den Mittelpunkt.

Landrat Peter Bohlmann und Kreislandwirt Jörn Ehlers machten in ihren Grußworten ihre Verbundenheit und die gute Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Landkreis mit der Unteren Naturschutz- und der Veterinärbehörde deutlich. Dabei erwähnten sie die aktuellen Berührungspunkte wie die Unterschutzstellung der Allerniederung, Geflügelpestproblematik oder die Suedlink-Trassenplanung.

Ehlers hob auch die Bedeutung des Vereins mit Jahreshauptversammlung und Ball hervor. „Freunde kann man immer gebrauchen und Freunde der Landwirtschaft in schwierigen Zeiten erst recht“, sagte er. Und mit Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Lage betonte Ehlers, dass laut Buchführungsergebnissen die Investitionen in den landwirtschaftlichen Betrieben im vergangenen Jahr um etwa 40 Prozent rückläufig seien. Ebenso die Privatausgaben. „Die ausbleibenden Modernisierungen in den Betrieben ziehen auch erhebliche negative Umsatzauswirkungen auf die vor- und nachgelagerten Unternehmen der Landwirtschaft nach sich“, meinte der Kreislandwirt. Dem Trend zur Spezialisierung in der Landwirtschaft zum Trotz bezeichnete er weitere Standbeine als hilfreicher für die Betriebe als Abwarten. „Die reinste Form des Wahnsinns ist, alles beim Alten zu belassen, in der Hoffnung darauf, dass sich etwas ändert“, bediente sich Ehlers eines Zitats von Albert Einstein.

Für die Betriebe bedeute es, Lehren aus der aktuellen Krise zu ziehen. Dennoch rief Ehlers dazu auf, als Landwirt optimistisch in die Zukunft zu blicken und an der gesellschaftlichen Diskussion über die Landwirtschaft teilzunehmen. Selbst wenn nicht wenige Landwirte von den derzeitigen öffentlichen Themen in der Agrarpolitik förmlich „genervt“ wären.

Danach durfte sich der Kreislandwirt einem erfreulicheren Thema zuwenden und Regina Puvogel und Larissa Scharninghausen zu ihrer bestandenen Meisterprüung gratulieren. Für den Blick über den regionalen Tellerrand im Agrargeschehen war dann mit einem Fachvortrag von Heinrich Frank Lüllau gesorgt. Als landwirtschaftlicher Berater ist der Deutsche in Dänemark unterwegs und berichtete von seinen Erfahrungen und Beobachtungen auf beiden Seiten der Grenze. - nie