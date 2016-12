Neue Weinakademikerin: „Ich bin ein Fan von Verborgenem“

Sara Da Val Franco von der Vinothek

Verden - 300 ausgesuchte Weine in einem Laden, da können Laien schon mal den Überblick verlieren. Für Sara Da Val Franco, von der Vinario Vinothek in Verden, ist das allerdings überhaupt kein Problem. Dem Wissen um eines der ältesten Kulturgüter der Welt ist sie schließlich schon jahrelang auf der Spur. Neuerdings hat die Weinkennerin sogar ihr Diplom als Weinakademikerin in der Tasche.

Erst kürzlich wurde sie bei einer festlichen Graduierungsfeier auf Schloss Vollrads im Rheingau für ihre Diplomarbeit mit dem Titel „Wein-Akademikerin – Diploma in Wines and Spirits“ – des britischen Wine and Spirit Education Trust (WSET), der weltweit größten Weinschulungsinstitution, ausgezeichnet.

Das Diplom besitzen in Deutschland nicht viele Kenner guter Tropfen, da die Prüfung am Ende der Ausbildung bei der Weinakademie Österreich längst nicht jeder packt. „Der Abschluss gilt unter Weinexperten als ‘höchste und anerkannteste Ausbildung in Europa’“, erklärt Franco mit berechtigtem Stolz.

Es sei die gefragteste weltweit anerkannte Qualifikation im Weinhandel, da der umfangreiche Lehrplan die Weinanbauländer der Welt und die wichtigsten Weine und Spirituosen umfasse. Sara Franco, die gemeinsam mit ihrem Mann Dario an der Lindhooper Straße ein italienisches Speiserestaurant betreibt, dürfte damit in der Region in Sachen Weinangelegenheiten unschlagbar sein.

Lehrgänge an der Weinakademie Österreich

+ Im Keller der Vinothek lagern stets um die 300 Sorten der edlen Tropfen. © Christel Niemann Somaliere, also Weinberater, sind die Eheleute bereits seit 2009. In dieser Zeit haben sie auch den eigenen Weinkeller gebaut und die Vinothek Vinario eröffnet. Doch damit hat sich Sara Franco nicht zufrieden gegeben. Sie hat in den vergangenen vier Jahren etliche Lehrgänge an der Weinakademie Österreich an den Seminarstandorten Geisenheim und Rust absolviert und sich außerdem im Selbststudium allerhand Wissen angeeignet.

Und am Ende stand eine Diplomarbeit, die sie über „Die Rebsorte ,Erbaluce di Caluso’ – eine versteckte Perle des Piemont. Warum wird sie nur in dem Gebiet angebaut, aus dem sie stammt?“ geschrieben hat. Die Themenwahl kam nicht von ungefähr. „Ich bin ein Fan von Verborgenem. Von Dingen, die in Verborgenem blühen. Ich möchte in Zukunft daher auch für die Verbreitung von unbekannten italienischen Rebsorten in Deutschland sorgen“, erzählt sie.

Kreis von 700 Experten weltweit

Mit dem Diplom als Weinakademikerin gehört die Mutter von zwei Söhnen jetzt zu einem erlauchten Kreis von rund 700 Experten aus 30 verschiedenen Ländern, die oft Schlüsselpositionen in der Weinwirtschaft einnehmen. Die Ausbildung an der Weinakademie Österreich gilt international als die renommierteste in der Branche und ist zugleich Qualifikation zur Aufnahme in den „Master of Wine“-Kurs, der weltweit höchsten Ausbildung im Weinbereich.

„Als Absolvent musste ich auch einen Ehrenkodex leisten, der mich zu permanenter Weiterbildung und zur Weitergabe meines Wissens rund um den Wein verpflichtet.“ Ihre Wein- und Marketing-Kenntnisse wird Sara Franco wie schon zuvor in ihrem Restaurant und in ihrer Vinothek an die Gäste und Kunden bringen. Auch mit Vorträgen und Verkostungen wird sie ihre Leidenschaft für und ihr Wissen weitergeben und versierten Weinliebhabern Lust auf die edlen Tropfen machen. Die Frage nach einem persönlichen Weinfavoriten wiegelt die Kennerin ab. „Nein, den habe ich nicht. Höchstens ein Faible für Schaumweine. Mir macht es aber die größte Freude, neue Weine zu entdecken“, sagt sie und dass sie ihren Beruf und den Wein liebt.

