Hilfstransporte nach Polen sind in Gefahr

DPG bittet um Unterstützung der Bevölkerung, damit die Spritkosten gedeckt werden können

Verden/Landkreis - Das Lager für Sachspenden ist prall gefüllt, aber die allmonatlichen Hilfstransporte der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Verden (DPG) sowie deren Hilfsaktionen zum Nikolaus- und Weihnachtsfest in die polnische Partnerregion Zielona Gora/Nowa Sol (Grünberg/Neusalz an der Oder), den Partnerstädten von Verden und Achim in Niederschlesien, sowie ins Grenzstädtchen Gubin (Guben) und zur Nervenklinik in die Kreisstadt Miedzyrzecz (Meseritz) sind akut in Gefahr. Als Grund nennt DPG-Transportleiter Heinz Möller fehlendes Geld zur Deckung der Spritkosten.

Die bisherigen acht großen DPG-Hilfstransporte in diesem Jahr haben enorme Benzinkosten verursacht und sämtliche Reserven der gemeinnützigen Gesellschaft aufgebraucht. „Es wäre höchst bedauerlich, wenn die noch geplanten vier DPG-Hilfstransporte, darunter die großen Hilfsaktionen zum Nikolaus- und Weihnachtsfest, deshalb ausfallen müssten“, meint Organisator Heinz Möller. Die DPG Verden hofft daher, wieder mit Unterstützung aus der Bevölkerung und von Betrieben rechnen zu können, damit die geplanten Aktionen doch noch umgesetzt werden können. Auf Grund von etlichen Anfragen aus der Bevölkerung und von hiesigen Schulen möchte die DPG auch in diesem Jahr wieder ihre bewährte Aktion „Weihnachtspäckchen für Kinder in Polen“ durchführen, um Kindern aus bedürftigen Familen und in Waisenheimen mit einer Überraschung zu erfreuen.

Die Päckchen können am Samstag, 22. Oktober, von 10 bis 12 Uhr, bei der zentralen DPG-Sammelstelle im Innenhof an der Rampe rechts der ehemaligen Futtermittelfabrik Anton Höing, Verden, Brunnenweg 1, abgegeben werden. Für Rückfragen und konkrete Terminabsprachen steht Heinz Möller unter der Rufnummer 04231/800516 zur Verfügung. Letzter Abgabe Termin ist Samstag, der 26. November.

Aus diesen Gründen bittet die DPG um zweckgebundene Zuwendungen auf das Konto bei der Kreissparkasse Verden, BIC: BRLADE21VER, IBAN: DE82 29152670 0010405769. Das Stichwort lautet dabei „Weihnachten“. Auf Wunsch werden Spendenbescheinigungen ausgestellt, wenn auf dem Überweisungsvordruck die Anschrift angegeben ist, verspricht DPG-Finanzverantwortlicher Uwe Hannenberg.