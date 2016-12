Gelungene Weihnachtsmischung aus Literatur, Lyrik und Musik

Duo Zufall stimmt auf das Fest ein

+ Das Duo Zufall, hier als Trio, bot ein kurzweiliges literarisch-musikalisches Weihnachtsprogramm. - Foto: Haubrock-Kriedel

Verden - Eine kurzweilige Auszeit vom Stress in der Vorweihnachtszeit gab es am Freitagabend in der Buchhandlung Vielseitig. Das Duo Zufall war mit seinem Weihnachtsprogramm „Alle Jahre wieder“ zu Gast. Das Fest der Feste wurde mit Texten verschiedener bekannter Autoren humorvoll und manchmal auch kritisch beleuchtet. Dazu gab es eine gelungene Mischung aus Klassik, Pop und Jazz.

Ein wenig verwunderlich war es zunächst, dass das Duo Zufall aus drei Personen besteht. Das Zusammenspiel von Wort und Musik des Ur- Duos mit Birgit Kramarczyk (Flöten, Saxophon) und Karl Hartmann (Schauspiel) wird jetzt durch den hervorragenden Gitarristen Roger van Triel ideal ergänzt.

Nach einem schwungvollen musikalischen Auftakt stimmte Hartmann mit dem Gedicht „Vorfreude auf Weihnachten“ von Joachim Ringelnatz auf das Fest ein. Besinnlich ging es dann mit „Weihnachten“ von Hermann Hesse weiter, musikalisch unterlegt mit „Mary's Boychild“. Zu „Drauß' vom Walde komm ich her“, dem bekannten Weihnachtsgedicht „Knecht Ruprecht“ von Theodor Storm, passte die „Petersburger Schlittenfahrt“ hervorragend.

Sehr amüsant wurde es dann mit der „Bescherung“ von Hanns Dieter Hüsch. Die Hektik vor dem großen Finale, wenn der Baum noch aufgestellt und geschmückt werden muss, alle nervös sind und Geheimnisse voreinander haben, kam wohl jedem nur allzu bekannt vor. Das zeigten auch die zahlreichen Lacher im Publikum.

Die von Karl Hartmann ausdrucksvoll vorgetragenen Texte wechselten sich mit schöner Musik ab, darunter das spanische Dreikönigslied, ein russisches Weihnachtslied und Klassik von Johann Sebastian Bach. Neben den zarten Flötenklängen zeigte Birgit Kramarczyk mit ihrem Saxophon, dass sie auch eine hervorragende Jazzmusikerin ist.

Ein Höhepunkt des Programms war, als sich Birgit Kramarczyk mit Rattenschwänzen und Blockföte in „Biggi“ verwandelte. Zu schiefen Flötentönen rezitierte Hartmann „Morgen Kinder wird’s nichts geben“, von Erich Kästner. Ein Gedicht, das zum Nachdenken anregt. „Doch Ihr dürft nicht traurig werden, Reiche haben Armut gern. Gänsebraten macht Beschwerden, Puppen sind nicht mehr modern“, heißt es an einer Stelle.

Eine Einlage mit Tanz lieferten die drei Künstler dann zu „Rudolph the red nosed Reindeer“, natürlich mit roter Nase und Geweih. Ein weiteres schauspielerisches Highlight gab es bei Loriots „Advent“. Der Mord der Försterin an ihrem Gatten wurde trefflich in Szene gesetzt.

Einen Vorgeschmack auf das weihnachtliche Menü gab es mit der „Weihnachtsgans“ von Heinz Erhardt. Seinen eigen Songtext brachte Hartmann mit „Lauter die Kassen nie Klingeln“, einer Kritik am Konsum zu Weihnachten. Tucholskys „Großstadt – Weihnachten“ schließlich wurde mit einem imposanten Klangteppich unterlegt.

Nach den letzten Klängen von „Stille Nacht“ hatte das Publikum aber noch nicht genug. So verzauberte Roger van Triel zum Schluss noch einmal mit seiner Gitarre und einem selbst geschriebenen Stück.

ahk