Freikarten für die Könige des Pop

Beatles-Dokumentarfilm im CineCity

+ Der Film begleitet Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney und John Lennon durch ihre Tour-Jahre.

Verden - John, Paul, George und Ringo – wie wurde aus vier jungen Männern aus Liverpool die erfolgreichste Band der Popgeschichte? Das CineCity in Verden ermöglicht als eines der wenigen Nicht-Programm-Kinos einen Einblick in die Welt der Beatles. Am Sonntag, 9. Oktober, 17.30 Uhr, startet der Dokumentarfilm „The Beatles: Eight Days A Week – The Touring Years“ mit einer Vorstellung.

Der Film begleitet die Band durch ihre Tour-Jahre, und damit von ihren Anfängen im Hamburger Star Club bis zu ihrem letzten Konzert im Candlestick Park in San Francisco 1966. Zusätzlich werden die unterschiedlichen Persönlichkeiten der vier Pilzköpfe beleuchtet, wie sie gemeinsam als Band funktionierten und die Welt im Sturm eroberten.

Interessierte können an einem Gewinnspiel teilnehmen und dreimal zwei Freikarten für die Vorstellung gewinnen. Einfach am Mittwoch bis Mitternacht eine E-Mail an gewinnspiel-verden@kreiszeitung.de. senden. Die Gewinner der Verlosung werden per E-Mail benachrichtigt.