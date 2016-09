Explosion in Firmenhalle

Großeinsatz der Feuerwehr

Verden - Auf dem Gelände des Fleischwerkes Badenhop an der Röntgenstraße kam es in Verden am Freitagvormittag zu einer Explosion, teilt die Polizei mit.

+ © Feuerwehr Während gegen 11 Uhr in einer Halle der Firma ein Lastwagen mit Blutmehl beladen wurde, kam es in dem Silo über dem Fahrzeug zur Verpuffung. Dadurch geriet Blutmehl in Brand. Eine dichte, dunkelgraue Rauchsäule stieg auf. Diese war schon von weitem zu sehen. Außerdem klaffte ein großes Loch in der Außenfassade der Halle.

Der Fahrer blieb unverletzt und fuhr den Lastwagen unbeschädigt aus der Halle. Auch sonst kamen laut Polizei keine weiteren Personen zu Schaden.

Nach etwa einer Stunde hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Situation unter Kontrolle, heißt es weiter. Die Suche nach Glutnestern und die Nachlöscharbeiten dauern laut Polizei noch einige Stunden an. Dazu wurden die Absturzsicherungsgruppen der Stadtfeuerwehren Verden und Achim sowie Langwedel angefordert. Die Gruppen sind speziell für Arbeiten in großen Höhen ausgebildet.

Im Einsatz waren insgesamt rund 180 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Darunter Feuerwehrleute aus Verden und Langwedel. Außerdem wurden die Drehleitern aus Achim, Oyten und Walsrode sowie der Teleskopmast der Feuerwehr Bad Fallingbostel alarmiert. Zudem waren vorsorglich mehrere Rettungswagen vor Ort.

Beamte der Polizei Verden sperrten den Brandort ab. Sobald die Löscharbeiten beendet sind, werden Beamte des Zentralen Kriminaldienstes den Brandort untersuchen, um die Brandursache zu ermitteln. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

