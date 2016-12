Der Weihnachtsmann kommt persönlich vorbei

Weihnachtsmarkt in Blender

+ Was wäre ein richtiger Weihnachtsmarkt ohne einen Besuch des Mannes mit dem roten Mantel und dem weißen Bart? Auch in Blender verteilt er wieder kleine Geschenke an artige Kinder.

Blender - Der Ernte- und Mühlenverein Blender lädt zum Weihnachtsmarkt an und in der Blender Mühle ein. Der findet wie immer am dritten Adventssonntag statt, der in diesem Jahr auf den 11. Dezember fällt. In der Zeit von 11 bis 18 Uhr gibt es für Groß und Klein ein abwechslungsreiches Programm.

Butterkuchen, Knipp, Punsch und viel Musik

Hauptattraktion ist die Ausstellung mit Werken von Hobbykünstlern und Kunsthandwerkern aus der Region. Katzenschilder, Papierkunst, Schmuck, Türkränze, Futterglocken, Windlichter, Honig und -erzeugnisse, Karten, Dekoartikel, Spiele, Kuscheltiere und Mode für Minis sind nur einige Beispiele. Der Schulförderverein verkauft hübsche Dinge, die die Kinder gebastelt haben, und selbstgepressten Apfelsaft – auch dabei haben die Mädchen und Jungen fleißig mitgeholfen. Frische Waffeln sind auf dem Markt ebenfalls zu bekommen.

Ehrenamtliche Helferinnen der Kirchengemeinde bieten auch dieses Mal Unmengen von Ein-Euro-Päckchen feil, und der gastgebende Mühlenverein ist mit der beliebten Tombola – es gibt 200 Gewinne – und dem Mettwurstknobeln dabei, außerdem verkaufen Mitglieder Mühlenbrot und Butterkuchen, beides frisch gebacken. Während die Erwachsenen über den Markt bummeln, haben Kinder die Möglichkeit, auf dem nostalgischen Karussell zu fahren.

Für musikalische Unterhaltung am Nachmittag sorgen die Intscheder Musikanten in der Zeit von 13 bis 14 Uhr, anschließend gehört die Bühne dem Posaunenchor Blender-Lunsen. Der Kindergarten führt ebenfalls Weihnachtliches auf.

An Speisen und Getränken darf es natürlich nicht fehlen. So gibt es Knipp mit Schwarzbrot, Pommes, Bratwurst, Crepes, Glühwein, Getränke und nachmittags Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Erntejugend und Feuerwehr servieren Punsch und Kekse.

Die kleinen Besucher werden sicher dem Ende der Veranstaltung entgegenfiebern: Gegen 17 Uhr kommt der Weihnachtsmann. Bevor der die sehnlichst erwarteten Tüten mit Süßigkeiten verteilt, möchte er ein Gedicht oder ein Lied hören – die Kleinen haben also noch genügend Zeit, etwas einzuüben.

www.emvb.jimdo.com