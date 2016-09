Am 3. Oktober: Finkenburg-Apfeltag mit großem Programm

Der Feiertag 3. Oktober ist wieder Apfeltag bei der Mosterei Finkenburg in Thedinghausen-Eißel. Von 11 bis 18 Uhr erwartet am Montag die erfahrungsgemäß zahlreichen Besucher ein umfangreiches Programm. Nicht zuletzt liegt den Veranstaltern der Erhalt alter Obstbaumbestände und -sorten sehr am Herzen. Wer Äpfel im Garten hat, aber deren Sorte nicht kennt, kann sie von den Apfelexperten Michael Ruhnau und Andreas Kallwitz bestimmen lassen. Fünf bis zehn Exemplare sollten dazu mitgebracht werden. Außerdem gibt es eine Apfelausstellung mit rund 50 regionalen Sorten. Experten informieren über Baumpflege und fachgerechten Ostbaumschnitt samt professionellem Werkzeug dafür. Bei Führungen durch die Mosterei wird die Verarbeitung des Obstes und Saftherstellung erklärt. Jüngere Besucher können ihr „Apfeldiplom“ beim Sortenraten erwerben, und der Waldkindergarten Thedinghausen bietet viele Mitmachaktionen für Kinder an. Der Bremer Clown Penny Penski sorgt für Spaß und Freude. Wie in den Vorjahren kommt zudem der aus Funk und Fernsehen bekannte Obstbauer und Apfelexperte Eckart Brandt (im Bild) zur Finkenburg. Neben dem Verkauf seiner Produkte hält er nachmittags einen kurzen Vortrag über alte Apfelsorten. Außerdem lockt am Apfeltag ein großes Hoffest mit vielen Essens- und Informationsständen. Weitere Informationen gibt es unter www.finkenburg.info oder Telefon 04204 / 1499.