Hobbykünstler, Musik und jede Menge Speis & Trank

Sonntag Weihnachtsmarkt in Emtinghausen

+ Die Mühle bildet den optimalen Rahmen für den Weihnachtsmarkt in Emtinghausen.

Emtinghausen - Am kommenden Sonntag, 11. Dezember, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr veranstaltet der Dorfverein Emtinghausen-Bahlum seinen traditionellen Weihnachtsmarkt in und um die Emhuser Mühle.

In diesem Jahr findet der Markt mit breiter Unterstützung der ortsansässigen Vereine statt. Neben der schon bekannten reichhaltigen Kaffee und Kuchentafel, dem allseits beliebten Pfälzer Winzerglühweins warten die Vereine mit Schmalzkuchen (SV Emtinghausen) heißem Kakao (SV Bahlum) frischen Keksen (Jugendfeuerwehr Emtinghausen-Bahlum) und heißen Waffeln (Plattsnackers) auf zahlreiche Besucher. Abgerundet wird das Ganze durch den bekannten Imbissstand sowie einem Crepesstand.

Auch Führung durch das Technikdenkmal

Zur besonderen Freude der Veranstalter wird sich auch der frisch konstituierte Gemeinderat mit einem Stand beteiligen, an dem Kinderpunsch ausgeschenkt wird. Zudem freut sich der Gemeinderat auf einen regen Austausch mit den Bürgern.

Bereichert wird der Markt durch viele Hobbykünstler aus der Umgebung und das musikalische Rahmenprogramm das ab 14 Uhr beginnt. Hier spielen das schon bekannte Duo ANA (Alles nur Akustik) sowie die Jungbläser aus Thedinghausen. Für alle, die sich für die Mühle als Technikdenkmal anschauen wollen, findet um 14 Uhr eine Führung mit Müllermeister Dierk Ebel statt.

Übrigens: Auf dem Schützenplatz Emtinghausen in unmittelbarer Nähe zur Mühle steht ausreichend Parkraum zur Verfügung.