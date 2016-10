Blenderaner heißen den Herbst mit Lichtern willkommen

Über ausgezeichneten Zuspruch freuten sich die Organisatoren des Laternelaufs in Blender. Die Teilnehmer erwartete ein wahrlich herrlich geschmückter Ort mit zig Teelichtern, Kerzen und Lampions, so wie man es seit Jahrzehnten in Blender kennt. Für die musikalische Untermalung des herbstlichen Abendspaziergangs war der Spielmannszug Blender verantwortlich. Während die Musiker voranmarschierten, begleitete die Feuerwehr den einige hundert Meter langen Zug mit Fackeln. Den krönenden Abschluss des Laternelaufs bildete ein Feuerwerk am See. Dazu spielten Manfred Stelter und Musikanten von Booten aus Laternelieder für die beachtliche Zuschauerzahl am Strand des Blender Sees. Zur Stärkung gab es Überraschungstüten für die Kinder, sowie Würstchen und Getränke für alle. „Ein tolles Miteinander der Beteiligten, darunter die Grundschule, der Kindergarten, der Spielmannszug und die Freiwillige Feuerwehr“, lobte Ortsbrandmeister Andreas Meyer in seiner Begrüßung. An der Schule spielten die verschiedenen Klassen Lieder und trugen Gedichte vor und ließen so zusammen mit den Laternen in vielen Formen und Farben eine heimelig-herbstliche Atmosphäre entstehen. - Foto: ha