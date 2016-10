36-Jährige stirbt bei Unfall mit leerem Reisebus

Für Autofahrerin kam jede Hilfe zu spät

+ © Nonstop News Bei einem Unfall in Einste ist eine 36 Jahre alte Frau am Sonntagmorgen gestorben. © Nonstop News

Einste - Eine 36-Jährige ist bei dichtem Nebel mit ihrem Auto gegen einen abgestellten Bus geprallt und gestorben.

Nach Polizeiangaben war die Frau am Sonntagmorgen in Einste an einer Kreuzung ungebremst weiter geradeaus gefahren und mit ihrem Fahrzeug über einen kleinen Graben geflogen. Auf dem Gelände dahinter befindet sich eine Tankstelle mit einem Reiseunternehmen, wo ein Bus geparkt war. Das Auto rammte den Bus und blieb auf dem Dach liegen.

Ein Passant alarmierte die Rettungskräfte, für die Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie starb noch am Unfallort. Unfallursache könnte die schlechte Sicht gewesen sein, wie die Polizei mitteilte.

