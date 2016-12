St.-Petri-Gemeinde begrüßt neuen Bassener Pastor

Willkommen für Will

+ © Keppler Pastor Hans-Jürgen Strübing und Kirchenkreis-Diakonie-Pastorin Constanze Ulbrich (v.li.) sowie Pastor Anton Lambertus und Superintendentin Elke Schölper (v.re.) nahmen den neuen Bassener Pastor Benjamin Will nach dem Begrüßungsgottesdienst in St. Petri in ihre Mitte. © Keppler

Oyten / Bassen - Erwartungsfroh – ganz im Sinne des Advents – füllten Gemeindemitglieder der ev.-luth. Kirchengemeinde Oyten am Sonntagnachmittag die St.-Petri-Kirche nahezu bis auf den letzten Platz. Viele wollten dabei sein, als Kirchenkreis-Superintendentin Elke Schölper den neuen Gemeindepastor Benjamin Will in sein Amt einführte.

Der 34-jährige Pastor im Probedienst besetzt nach sechsmonatiger Vakanz die Pfarrstelle II, die in der Gemeinde die Bereiche Bassen, Schaphusen und Oyten-Süd umfasst. Als Nachfolger von Pastor Marcus Piehl hat Benjamin Will mit seinem Lebenspartner Tobias Bathelt das Bassener Pfarrhaus bezogen. Nach dem Willkommensgottesdienst in St. Petri lud der Kirchenvorstand zu einem Empfang im Gemeindehaus ein, wo die Besucher bei einer Tasse Kaffee die Gelegenheit zu einem persönlichen Kennenlernen des neuen Pastors nutzten.

Zuvor hatte Benjamin Will, gebürtiger Rheinländer, in der Kirche vor interessiert lauschenden Gemeindemitgliedern gepredigt und seine Vorfreude auf den neuen Berufs- und Lebensabschnitt zum Ausdruck gebracht. Der junge Pastor im Probedienst wechselt aus der ev.-luth. Kirchengemeinde Sankt Augustin Niederpleis und Mülldorf nach Bassen. Dort war er vor einem Jahr ordiniert worden.

Benjamin Will wurde 1982 in Waldbröl im Oberbergischen Kreis geboren und machte sein Abitur in Köln. Seinem ersten Berufswunsch, Lehrer zu werden, folgte ein Studium der Theologie für das Pfarramt. Die Freude an der Arbeit mit Menschen jeglichen Alters hatte ihn zu diesem Entschluss bewogen. Studiert hat Will in Wuppertal und Bonn. Erste Berufserfahrung sammelte er bei seinem Vikariat im Kölner Süden. Im Mai 2015 startete Benjamin Will dann als Pastor im Probedienst, den er jetzt in Bassen fortsetzt. Ausdrucksvolle Kirchenmusik und die Ausgestaltung unterschiedlicher Gottesdienstformen liegen ihm ebenso am Hernen wie „die Begleitung von Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen, sei es in Trauer oder Freude“.