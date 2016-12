Süßes vom Nikolaus auch für große Werder-Kicker

Mal ordentlich gedrückt und mit einem Schokoweihnachtsmann verwöhnt zu werden – das tut auch Fußballprofis wie Theodor Gebre Selassie (li.) und Florian Grillitsch gut, die beim SV Werder Bremen gerade zu knapsen haben, der eine als Reservist, der andere verletzt. Nach diesem buchstäblich süßen Empfang durch den Nikolaus höchstpersönlich legten sich die beiden Werder-Kicker am Dienstagabend in der Autogrammstunde vor der Sportwelt im Posthausener Shoppingcenter Dodenhof mächtig ins Zeug, um zahlreichen, geduldig in der langen Schlange wartenden kleinen und großen Fans ihre Autogramm- und Selfiewünsche zu erfüllen. - pee / Foto: Dodenhof