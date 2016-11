Stelldichein von Weihnachtsmann und „Racoons“

Otterstedt feiert am Sonntag den 19. Adventsmarkt

+ Der idyllische Kirchplatz ist Sonntag Schauplatz des 19. Otterstedter Adventsmarktes.

Otterstedt - Punkt zwölf Uhr mittags eröffnen die Bläser von St. Martin am kommenden Sonntag, 4. Dezember, nach dem Gottesdienst den 19. Otterstedter Adventsmarkt auf dem idyllischen Kirchplatz in Otterstedt, veranstaltet von Kirchengemeinde und Kirchenstiftung.

An festlich geschmückten Ständen bieten zahlreiche Aussteller auf dem Kirchplatz und im Kindergarten Handgemachtes, Weihnachtliches und Kulinarisches in besonderer Atmosphäre zum Schlemmen, Gucken, Stöbern und Kaufen an. Unter anderem finden sich Holzarbeiten, Töpferwaren, Bienenwachskerzen und Handarbeiten im Sortiment.

Im Lüttjen Huus lockt parallel der Büchermarkt der kirchlichen St.-Martin-Stiftung. Zu Kaffee und Kuchen laden Lehrerteam und Eltern ab 14 Uhr in die Grundschule ein und auf dem Schulhof wird Ponyreiten angeboten.

Die Otterstedter Jugend bietet zum einen in der Schule plattdeutsches Theater in zwei Aufführungen um 14 Uhr und um 15.30 Uhr an – der Titel des Stücks heißt „De Wiehnachtsmann in Märchenwald“ –; zum anderen präsentieren die „Racoons“ und die Cheerleader des Schützenvereins Otterstedt auf dem Kirchplatz um 15 Uhr und um 16 Uhr eine peppige Show. Mit der einsetzenden Dämmerung wird dann auch noch der Weihnachtsmann erwartet.

Das Programm des Otterstedter Adventsmarktes am 2. Adventssonntag im Detail:

11 Uhr: Gottesdienst in der St.-Martins-Kirche mit Pastor Markus Manzek und Eröffnung der Fotoausstellung Asyl ist Menschenrecht“ in der Kirche; 12 Uhr: Markteröffnung mit dem Posaunenchor – Öffnung der Buden und Stände auf dem Kirchplatz, umfangreiche Angebote zum Mittagessen;

14 Uhr: Öffnung des Cafés in der Schule; 14 Uhr: „De Wiehnachtsmann in Märchenwald“, speelt von Jungs un Deerns ut Otters un umtoo (Schule); 15 Uhr: Die „Racoons“ tanzen (Kirchplatz); 15.30 Uhr: „De Wiehnachtsmann in Märchenwald“, speelt von Jungs un Deerns ut Otters un umtoo (Schule); 16 Uhr: Die Cheerleader-Mädchen vom Schützenverein tanzen (Kirchplatz); 16.30 Uhr: Der Weihnachtsmann kommt (Kirchplatz).