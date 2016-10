Vandalen wüten in der Ottersberger Wümmeschule

Erneuter Vorfall nach Brandstiftung im August

Ottersberg - Vandalen haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Wümmeschüle in Ottersberg gewütet. Die bislang unbekannten Täter stiegen in die Schule an der Straße Am Brink ein und schalteten den Strom ab.

Sie zogen die Telefonleitungen aus den Anlagen. In der Küche entwendeten sie anschließend Bargeld, Eier und Süßigkeiten. Außerdem zerstörten sie dort einen Kürbis. Die Eier warfen sie später auf eine Tischtennisplatte und verschwanden unerkannt.

