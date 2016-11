Keine Lust auf Mandate – Stimmung in CDU am Boden

Bresagk: „Das ist nicht mehr meine Fraktion“ / Vorsitzender: Keine Dissonanzen

+ Tamara Bresagk hat hingeworfen.

langwedel - Von Michael Mix. In der CDU Langwedel herrschte schon mal bessere Stimmung. Hinter den Kulissen kracht es. Drei Christdemokraten, die bei den Kommunalwahlen am 11. September den Sprung in den Gemeinderat oder einen Ortsrat geschafft hatten, haben hingeworfen. Zudem lehnte es eine Nachrückerin auf der Parteiliste ab, ein Mandat wahrzunehmen. Persönliche Gründe seien dafür in erster Linie ausschlaggebend, sagt Thomas Maruhn, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands und der -Fraktion. Doch aus Reihen der Betroffenen ist anderes zu hören.

„In den letzten ein, zwei Jahren hat es schon nicht mehr gestimmt“, äußert Tamara Bresagk, die dem vorherigen Etelser Ortsrat angehörte und jetzt auf das frisch errungene Mandat dort und den Sitz im Gemeinderat verzichtet, auf Nachfrage der Redaktion. Nach Sitzungen mit den Parteifreunden sei sie „immer mit einem schlechten Gefühl nach Hause gegangen. Das hat mich und meine Familie zunehmend belastet.“

Im Nachhinein wäre es besser gewesen, wenn sie bei der Wahl am 11. September nicht kandidiert hätte, überlegt die 46-jährige Industriekauffrau. In der Zeit danach habe sie festgestellt, „das ist nicht mehr meine Fraktion“. Sie spricht von einem „Kampf gegen Windmühlenflügel. Dafür ist mir aber meine Freizeit zu schade.“

Natürlich sei sie auch über ihre Wahlergebnisse, die 199 Stimmen bei der Gemeinderatswahl und die 301 Stimmen bei der Ortsratswahl, gefrustet, „da hatte ich deutlich mehr erhofft“, gesteht Bresagk. „Aber vor allem bin ich enttäuscht darüber, wie mit Personen in der Fraktion umgegangen wird.“

Auch bemängelt die Etelserin die Arbeit der CDU im Flecken. Die Partei sei schlecht vorbereitet in die Wahl gegangen. Das Ergebnis mit 31,6 Prozent auf Gemeindeebene und damit mehr als zehn Prozent hinter der SPD nennt sie „eine Katastrophe“.

Nach ihrem Rückzug fühle sie sich „gut“, sagt Tamara Bresagk. Und fügt hinzu: „Das Führungsteam der Fraktion sollte sich Gedanken machen, wenn gleich mehrere Personen ihr Mandat zurückgeben.“

Zuletzt vollzog Lars Moje diesen Schritt. Er verzichtete am Donnerstag auf seinen Sitz im Ortsrat Völkersen. „Das Miteinander hat nicht gestimmt“, sagte Moje auf Nachfrage und meinte damit die eigenen Parteifreunde.

„Wir hatten am Donnerstagabend eine sehr, sehr gute Fraktionssitzung“, betonte Vorsitzender Maruhn gestern auf Nachfrage zu dem Thema. Er und sein Stellvertreter Jochen Davids seien dabei in ihrem Kurs bestätigt worden.

Tamara Bresagk, ist Maruhn überzeugt, habe „aus persönlicher Enttäuschung über ihre Wahlergebnisse“ hingeschmissen. Gegenüber dem Wähler sei das allerdings „kein gutes Verhalten“.

Nathalie Weiß, die erste Nachrückerin im Gemeinderat gewesen wäre, hat laut dem Fraktionschef abgewunken, „weil sie mehr auf Bezirksebene der Jungen Union machen will“. Und Andreas Grimm habe gleich nach der Wahl aus beruflichen Gründen auf sein Mandat im Ortsrat Holtebüttel verzichtet.

Diese Vorgänge hätten für Unruhe in der Fraktion gesorgt, räumt Maruhn ein. Er behauptet dennoch: „Es gibt bei uns keine Dissonanzen.“