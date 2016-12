Blasorchester gefeiert

Kaum ein freies Plätzchen beim Daverdener Adventskonzert / Stehende Ovationen

+ Anderthalb Stunden spielte das Blasorchester des TSV Daverden unter der Leitung von Hermann Wahlers in der Daverdener Kirche, Hans-Hermann Meyer las Geschichten – und das Publikum war mehr als dankbar. - Foto: Hustedt

DAVERDEN - Den Daverdener Weihnachtsmarkt wollten viele Besucher besinnlich beschließen. So war beim traditionellen Adventskonzert des Blasorchesters des TSV Daverden in der St. Sigismund-Kirche kaum noch ein Plätzchen frei war, als Pastor Lars Quittkat die vielen Gäste begrüßte.

Nach der Begrüßung legte das beliebte Orchester unter Leitung von Hermann Wahlers gleich los: Weihnachtslieder, auch klassisches wie eine Festmusik von Wagner oder der beliebte Andachtsjodler wurden gespielt.

Hans-Hermann Meyer, Daverdens Alt-Ortsbürgermeister, las in zwei kleinen Pausen gekonnt Geschichten vor. Eine Erzählung handelte von einem Einbruch am Heiligabend, als die Großmutter den Dieb ertappte. Meyer verband diese Geschichte mit der Einbruchserie in Daverden vor zwei Wochen.

Auf keinen Fall fehlen durften in Hans-Hermann Meyers Vortrag zwei Kurzgeschichten in seiner geliebten plattdeutschen Sprache, in denen es passend zum Anlass auch um das Weihnachtsfest ging.

Bei den vom Blasorchester des TSV Daverden gespielten Stücken wurde mitgeklatscht, die Musikerinnen und Musiker liefen zur Höchstform auf.

Vor den Stücken erläuterte Hermann Wahlers jeweils die Geschichte des Liedes, das gespielt werden sollte. Sehr gut kam das Weihnachtsliederpotpourri an, hier wurde kräftig mitgesungen.

Ruhig wurde es in der Kirche beim beliebten amerikanischen Weihnachtslied „Little Drummer Boy“. Dieses bekannte Stück erzählt die Geschichte eines armen Jungen, der es sich nicht leisten kann, dem neugeborenen Jesus ein Geschenk zu machen und daher mit dem Einverständnis der Jungfrau Maria für ihn auf seiner Trommel spielt. Auf wundersame Weise scheint der Neugeborene dies zu verstehen und lächelt ihn dankbar an. Wem der Titel des Liedes vielleicht nichts sagt, dem kommt spätestens beim „Parapapammpamm“ die Erkenntnis: „Ach, das...“

Das Lied fehlt eigentlich in keinem populären Weihnachtskonzert und neben dem TSV-Blasorchester hatten auch schon André Rieu und sein Orchester das Lied vom kleinen Trommler im Programm, wie Hermann Wahlers berichtete.

Nach dem 90-minütigen Konzert gab es stehende Ovationen, die eine Zugabe zur Pflicht werden ließen. Die Musikerinnen und Musiker um Hermann Wahlers gaben gleich zwei mit dem Gefangenenchor aus Nabucco und Amazing Grace.

Pastor Lars Quittkat dankte anschließend für ein wirklich hervorragendes Adventskonzert. J hu