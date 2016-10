Buntes Fest der Schule am Lindhoop

Informatives und viel Unterhaltung

+ © Röttjer Ein Ausschnitt aus dem Bühnenprogramm. © Röttjer

Kirchlinteln - „Das sind wir“, hieß es beim Fest der Schule am Lindhoop. Die Jungen und Mädchen stellten die Arbeitsgemeinschaften und Kurse vor, in denen sie aktiv sind. Engagiert und akribisch hatten sich die Schüler in Zusammenarbeit mit den Lehrern auf diesen Tag vorbereitet. Die Schülerfirma „Lindworx“ informierte über die Aktivitäten in den einzelnen Abteilungen und auch die Initiative „emforce“ war vor Ort.

Über das Interesse vor allem der Eltern und weiterer Gäste freute sich die Oberschulkonrektorin Neele Bürger.

In der Aula überraschte die Theater AG zu Beginn mit einem Bühnenprogramm unter dem Motto „Ritterspiele“, und in etlichen Klassenzimmern gab es Informationen über den Alltag in der Schule. In der Physik ging es um die Programmierung von Legorobotern, im Kunstraum wurde Papier gefaltet, und im Musikraum nutzten vor allem die Jüngsten die Möglichkeit, ihr musikalisches Talent an Schlagzeug, Keyboards oder E-Gitarren zu beweisen.

Die Besucher durften zudem beim Dosenwerfen, bei Tauchwasserspielen, beim Kistenstapeln aktiv werden. Die Feuerwehr Luttum stellte auf dem Schulhof die Gerätschaften ihres Einsatzfahrzeugs vor. Darüber hinaus gab es Schätzspiele, einen Parcours der Sinne, und mit verbundenen Augen waren Gegenstände zu ertasten. Ein interessantes Rätsel war die Zuordnung von Fächern zu den Lehrern.

In der Sporthalle lockte eine Kletterwand und im Musikraum demonstrierte die Trommel-AG ihr Können. Groß war das Interesse an der Science-Show des Universums Bremen, und auch das Aluminium-Schaugießen wurde von den Besuchern interessiert beobachtet.

Schulfest der Schule am Lindhoop in Kirchlinteln Zur Fotostrecke

Die Schülerfirma „Lindworx“ zeigte unter anderem die Holzarbeiten der „Woodworker“. Dazu gab es Infos über das Projekt „emforce“, vertreten durch Wolfgang Dittrich und Helmut Rothermel. Die Lebenshilfe stellte ihr Konzept zur schulischen Arbeit mit Behinderten vor.

Gelegenheit zum Klönen gab es in der Mensa. Hier nutzten die Gäste gerne das Angebot der „Zuckerbäckerei“, eine Abteilung von „Lindworx“.

Die Elternvertreter servierten zudem Cocktails in der Aula, wo später die Schulband die Gäste unterhielt.

Mit vielen neuen Eindrücken und Informationen über den Schulalltag und vielleicht einem Preis aus der großen Tombola verabschiedeten sich die Gäste.

„Eine gewisse Zeit der Vorbereitung ist schon erforderlich, aber dank der Mitarbeit aller Kollegen und vieler Schüler ist das kein Thema“, erklärte Anja von Stein, die für die Koordination des unterhaltsamen und informativen Nachmittags zuständig war.

rö