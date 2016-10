Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

In Kirchlinteln / Hauptstraße gesperrt

Kirchlinteln - In der Hauptstraße in Kirchlinteln ereignete sich am frühen Donnerstagabend ein Verkehrsunfall.

Bei dem Auffahrunfall wurden drei Personen leicht verletzt, von denen eine ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, teilt die Polizei mit.

Die L 171 wurde während der Bergungsarbeiten für circa 30 Minuten halbseitig gesperrt. Die freiwillige Feuerwehr Kirchlinteln musste ausrücken, um ausgetretene Betriebsstoffe abzustreuen. Der Sachschaden wird von der Polizei Verden auf circa 6500 Euro geschätzt.