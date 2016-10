Kinder plündern den Süßigkeitenstrauch

Erntefest in Ahnebergen mit zahlreichen Gästen / Spiel ohne Grenzen sorgt für Spannung

+ Beim Spiel ohne Grenzen traten auch Erwachsene in lustigen Spielen gegeneinander an. Es wurde viel gelacht.

Ahnebergen - Ein fröhliches Erntefest feierte der Ernteclub Ahnebergen. Die Veranstaltung begann bei strahlenden Sonnenschein mit dem Abholen der Erntekönigin. Der Festumzug machte sich zunächst zu Fuß auf den Weg zum Hof Süllmann. Dort forderte der Erntekönig Lukas Geisler die Krone heraus. Den ihm übergebenen schmucklosen Strauch warf er enttäuscht weg. Darüber freuten sich die zahlreichen Kinder, denn das Gebinde war mit Süßigkeiten dekoriert und wurde sofort geplündert. Von der anschließend hervorgeholten prächtigen Krone zeigte sich der Erntekönig hingegen begeistert.

Nach kurzer Stärkung setzte sich der Umzug wieder in Bewegung. Die Festwagen aus Ahnebergen, vom Ernteclub Stedorf, der Dorfjugend Hülsen sowie fünf Traktoren von den Oldtimer-Freunden Hülsen sowie ein Trecker und zahlreiche Fahrräder vom Ernteclub Wahnebergen boten ein imposantes Bild. Nach einer Tour durch alle Straßen und am Deich entlang kam der Tross wieder am Schützenhaus an. Dort sprach die Erntekönigin Saskia Pohlmann das Erntegedicht und forderte im Anschluss ihren König zum ersten Tanz auf. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Varster Hobbykapelle. Die zahlreichen Besucher ließen sich Kaffee und Kuchen, Bratwurst und Pommes schmecken. Die jüngeren Gäste konnten sich auf der Hüpfburg austoben. Bei einem Spiel ohne Grenzen war Geschicklichkeit und Kondition gefragt. Zwölf Mannschaften der Erwachsenen und vier Kindermannschaften hatten ihren Spaß.

Am Abend feierten Einwohner und Gäste auf dem Ernteball. Zur Musik vom DJ-Team Stricker wurde bis in die frühen Morgenstunden getanzt. Am Ende zeigten sich alle sehr zufrieden mit dem Verlauf des Erntefestes.