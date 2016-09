Alles rund um die Kartoffel: Ayla Rau kennt sich mit der goldenen Knolle gut aus. Sie kommt vom Lohmanns Hof und war zum zweiten Mal mit einem Stand auf dem Dörverdener Kartoffelmarkt am Ehmken Hoff vertreten. Dieser war auch in diesem Jahr sehr gut besucht und bei schönem Wetter wurde geschlemmt, geklönt und getobt. Es war wirklich für jedermann etwas dabei und die vielen Variationen der wundervolle Knolle kamen bei den Besuchern sehr gut an. Ausführlicher Bericht folgt. - Foto: Will