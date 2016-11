Fahrer zündet sich Zigarette an - Gas-Auto explodiert

In Dörverden-Westen kam es in diesem Opel Zafira zu einer Verpuffung im Innenraum, als sich der Fahrer eine Zigarette anzündete.

Dörverden - Ein 30 Jahre alter Mann ist mitten im Dorf bei der Explosion seines mit Gas betriebenen Autos schwer verletzt worden.

+ Der 30-jährige Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Klinikum geflogen. © TeleNewsNetwork/dpa

Der Mann habe sich am Freitag gegen 7.30 Uhr bei der Fahrt auf der Hauptstraße in Westen (Kreis Verden) eine Zigarette in seinem Fahrzeug angezündet, als es zu einer starken Verpuffung ohne Flammenbildung gekommen sei, sagte ein Polizeisprecher. Dadurch sei eine starke Druckwelle entstanden, wodurch eine hintere Autotür verbogen worden sei.