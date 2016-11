Wieder ein Lebensmittelladen an der Friedrichstraße

Bäckerei Ögün hat sich vergrößert

+ © Brodt Yavuz und Gülperi Ögün vor ihrem kleinen Supermarkt in der Friedrichstraße. © Brodt

Achim - Nicht nur in Achim-Nord und nicht nur auf Facebook jubeln viele Menschen: Es gibt wieder einen Supermarkt an der Friedrichstraße.

Yavuz Ögün und seine Frau Gülperi Ögün haben ihn in dieser Woche eröffnet, und sie sind keine Unbekannten in dieser Gegend, denn sie betreiben schon seit 2009 auf einer Teilfläche hier eine Bäckerei.

Sie hatten jedoch festgestellt, dass durch die Leerstände in dem übrigen kleinen Geschäftszentrum an der Friedrichstraße und insbesondere durch die immer noch zur Vermietung angebotenen 500 Quadtratmeter des ehemaligen Kristall-Supermarktes nebenan die Kunden nach Bremen fahren und auch nicht mehr im gewohnten Ausmaß in ihre Bäckerei kamen.

So fiel die Entscheidung, auch die ehemalige Schlecker- und spätere Café-de- Luxe-Fläche neben der Bäckerei zu pachten, eine Wand zu durchbrechen und aus der Gesamtfläche von 310 Quadratmetern neben der Bäckerei mit frisch gebackenem Brot, Baguettes, Pizza und anderen türkischen Leckereien einen Lebensmittelladen mit frischem Obst, Gemüse, Fleisch und allem, was zum Verzehr geeignet ist, anzubieten. Der Chef hatte schon im Vorgängermarkt des Kristall Supermarkt-Erfahrungen gesammelt.

Türkische Waren und türkische Zubereitung prägen den neuen Laden, aber auch die russsische Kundschaft bekommt ihre Spezialitäten, zum Beispiel Traubensirup und Sesampaste.

Es handelt sich um einen Familienbetrieb der Ögüns, der montags bis samstags von 7 bis 19 Uhr geöffnet hat. Sonntags von 9 bis 12 Uhr bietet auch die Bäckerei ihre knusprigen Erzeugnisse an.

mb