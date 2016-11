Der Weltfirma könnte bald ein „guter Bekannter“ folgen

Die Logistikbranche entdeckt das am Bremer Kreuz exzellent gelegene Achim

+ Es ist gerichtet, nicht nur das Essen zum Richtfest. Der Coca Cola-Logistik-Direktor Frank Bündgen (2.v. re.) zwischen den bauwo-Chefs Bernd Rathenow und Bernhard Rückert sowie Bürgermeister Rainer Ditzfeld (li.) - Foto: Brodt

Achim - Im linken Teil der riesigen Halle zahlreiche Autos und ein Festzelt mittlerer Größe, in dem die Kapelle „The Lulu White Orchestra“ Dixieland, aber auch „Lilli Marleen“ spielt und die vielen Gäste es sich bei Kohl und Pinkel nebst Getränken gut gehen lassen. Richtfest am Mittwochmorgen für das neue Logistikzentrum im Gewerbegebiet Achim-Ost.

Bauherr und Noch-Eigentümer ist die Grundstücksgesellschaft bauwo aus Hannover, doch sie wird den großen Bau verkaufen an den RLI-Investor, wie bauwo-Geschäftsführer Bernhard Rückert uns informiert.

RLI sei ein seriöser Immobilien-Fonds mit Sitz in München, der die Gelder von Pensionskassen, Geldinstituten und anderen gewinnbringend in Immobilien anlege. Rückert und RLI wollen zwei Drittel der Achimer Halle, 22 000 Quadratmeter sind das, noch, an den Mann oder die Frau bringen, verkaufen oder vermieten. Entweder wird die Restfläche an einen oder an zwei Bewerber verkauft, eine weitere Aufteilung der Halle mit drei Einheiten ist nicht vorgesehen.

Der bauwo-Geschäftsführer sieht da kein Problem, denn der Logistikstandort Achim in der Nähe Bremens und des Bremer Kreuz sei exzellent. Die Hansestadt andererseits kann die Nachfrage nicht befriedigen, die auch durch die Häfen Cuxhaven, Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven steigende Tendenz hat. Mit einem neuen Mieter, „den man hier kennt“, wird man sich vielleicht schon bis Jahresanfang für Achim handelseinig.

Ankermieter ist bereits Coca Cola, das 10 600 Quadratmeter Innenfläche und 4000 Quadratmeter Außenlager belegen wird. Wie Frank Bündgen, Director Logistics von Coca Cola, uns mitteilt, will Coca Cola ab Februar jährlich 60 Millionen Liter der in Hildesheim und Mölln produzierten Getränke in sechs Millionen Kisten mit Lastern von Achim aus an die Kunden ausliefern, die überwiegend in Niedersachsen sitzen bis vor den Toren Hamburgs und Nordrhein-Westfalen. Ostfriesland, Cuxhaven, Bremerhaven, Sulingen und Nienburg gehören zu den Stammgebieten..

Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld zeigte sich beim Richtfest erfreut darüber, dass eine Weltfirma wie Coca Cola Achim den Zuschlag gegeben habe. Als Folge dieser öffentlich gemachten Ansiedlung hätten sich dann weitere Firmen von Rang bei der Achimer Stadtverwaltung gemeldet. Dem neuen Ankermieter machte Ditzfeld das Kompliment, dass er einen perfekten Bauantrag gestellt habe, denn bei der Baugenehmigung habe es keine einzige Nachfrage mehr geben müssen.

Während hier auf der anderen Seite des „McDonalds-Kreisels“ die Logistikbranche auflebt, ist nur unweit entfernt im Gewerbegebiet Uesener Feld jenseits der Landesstraße 156 das große Logistizentrum von Log4Real in diesem Jahr ja krachend gescheitert. - mb