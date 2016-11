Wellness von Weltrang trifft auf Wissenschaft

Achimer Firma Lifepark entwickelt Technologien

+ Lifepark-Geschäftsführer Christian Barning (Zweiter von links) begrüßte Mittwoch Landrat Peter Bohlmann (rechts), die Wirtschaftsförderer Maren Wülpern (Landkreis Verden) und Martin Balkausky (Stadt Achim) sowie Arne Engelke-Denker, Leiter des Transferzentrums Elbe-Weser. - Foto: Mix

Achim - Die 2001 gegründete Lifepark GmbH in Achim bietet hochwertige Wellness- und Lifestyle-Produkte. Seit fast zehn Jahren ist das Unternehmen im Gewerbepark Uesen nach eigenen Angaben der weltweit größte Händler für mobile Spas, Whirlpools und Swim-Spa-Systeme.

Künftig sollen auch eigene Pools mit neuer Technologie und eigenständigem Design entwickelt werden. In den vergangenen Jahren wurden bereits unter der eigenen Händlermarke „Whirlpool & Living“ Ladengeschäfte in Posthausen, Berlin, Hamburg und Karlsruhe eröffnet. Der Aufbau einer bundesweiten Kette ist geplant.

Nicht nur darüber staunten Landrat Peter Bohlmann, Maren Wülpern vom Fachdienst Wirtschaftsförderung des Landkreises Verden, Achims Wirtschaftsförderer Martin Balkausky und Arne Engelke-Denker vom Transferzentrum Elbe-Weser (TZEW), die Mittwoch Lifepark und weitere Unternehmen im Landkreis besuchten. Geschäftsführer Christian Barning, der auch einer der Firmeninhaber ist, berichtete den Gästen vom stark expandierenden Sauna-Geschäft und der gelungenen Zusammenarbeit mit dem Regionalen Netzwerk für Technologie, Innovation und Entwicklung (Artie), in dem auch der Landkreis Verden mitmischt (siehe Infokasten).

Die eigene Sauna-Manufaktur „Wärmegrad“ erwirtschafte inzwischen rund ein Viertel des Umsatzes von Lifepark mit rund 120 Beschäftigten in Achim. Die Produktionsstätte im Gewerbepark, in der jede Außensauna individuell nach Kundenwünschen gefertigt werde, stoße mittlerweile an ihre Kapazitätsgrenzen, berichtete Barning. Deshalb habe er sich unter anderem schon bei der Firma Dräxlmaier, die im kommenden Jahr den Standort Achim aufgeben will, erkundigt, ob er deren Hallen nutzen könne; aber noch könne er da kein Ergebnis verkünden.

Dafür gibt es das auf anderem Feld. „Unser Unternehmen wie auch die Produkte werden unter verschiedenen Marken geführt“, schildert Barning. „Wir benötigten daher eine fundierte Einschätzung, ob eine Markenarchitektur Sinn macht und wie diese aussehen könnte.“

In solchen Fällen nutzt Lifepark bereits seit 2011 den Kontakt zum TZEW, der seinerzeit über die Wirtschaftsförderung des Landkreises Verden entstanden ist. „Unternehmen unserer Region, die konkrete Hilfestellung benötigen oder spezifischen Expertenrat suchen, können wir über unseren Partner, das Transferzentrum Elbe-Weser, die passende Unterstützung bieten“, erläutert Wülpern.

Nach einem Gespräch mit Projektleiter Jörg Schrickel vom TZEW diskutierte Barning mit einem Marketing-Experten der Jade-Hochschule Wilhelmshaven erste Ideen zur Markenarchitektur und Möglichkeiten für die operative Vermarktung. Da passte die Entscheidung, unter der Händlermarke „Whirlpool & Living“ die Produkte verschiedener, fremder und eigener Marken anzubieten.

Darüber hinaus sind gemeinsam neue Denkansätze zum Vertrieb und zur Bauweise der Außensaunen von „Wärmegrad“ entstanden. Das TZEW vermittelte hierfür weitere Beratungsgespräche mit Experten der Leuphana-Universität sowie der EPEA Internationale Umweltforschung GmbH.

mm

Nächste Folge: Polo Filter-Technik, Achim-Uphusen