Sperrung wird aufgehoben

Wieder Autoverkehr auf Bremer Straße

Achim - Frohe Kunde für Anwohner und Anlieger der Bremer Straße und andere Autofahrer: Die Vollsperrung der Bremer Straße zwischen Maiskamp und Bierdener Kämpe/Winterweg wird am Samstag gegen 13 Uhr aufgehoben werden. Wie Christian Erdmann, Leiter der Autobahn- und Straßenmeisterei in Oyten, uns mitteilte, war die Fahrbahn in diesem Bereich bis Freitagmittag erneuert worden. Ab Samstagnachmittag wird sie wieder befahrbar sein und wird die Vollsperrung aufgehoben sein. Die Straße, an der dort noch die Geh- und Radwege erneuert werden, wird dann einspurig über eine Ampelregelung befahrbar sein.

Gegen die Vollsperrung hatten insbesondere dort ansässige Geschäftsleute arg protestiert, wie wir berichtet hatten. Die Arbeiten an der Landesstraße sowie ihren Geh- und Radwegen bis Uphusen werden sich noch bis Mitte 2017 hinziehen und weitere Sperrungen und Behinderungen erfordern. - mb

