Sanierung der L 158 geht weiter

Ab Montag zweiter Bauabschnitt

BIERDEN - Am Montag beginnt der zweite Bauabschnitt zur Sanierung der Landesstraße 158 in Bierden und Uphusen mit der Erneuerung des südlichen Geh- und Radweges, des Hochbords und der Rinnenanlage zwischen den Einmündungen Wendeplatz und Bierdener Kämpe. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit.

Von Wendeplatz bis Bierdener Kämpe

Die Landesstraße wird dafür halbseitig in diesem Bereich und der Radweg voll gesperrt. Die Radfahrer und Fußgänger werden daher gebeten, die andere Straßenseite zu benutzen. Der Verkehr wird mittels Ampelanlage an der Baustelle vorbeigeführt. Die Fußgängerampel am Steinweg ist für den Zeitraum der Bauarbeiten, die bis 9. Dezember vorgesehen sind, außer Betrieb. Als Ersatz ist die Baustellenampel 50 Meter vor der Straßeneimündung „Wendeplatz“ zu nutzen.

Insgesamt 740 000 Euro investiert das Land für die Sanierung der Landesstraße in Bierden und Uphusen.