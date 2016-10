Pahl wird kein Bewerber für den Landtag

Verzicht wegen Kellog-Betriebsaufgabe

+ Michael Pahl muss seine berufliche Zukunft sichern und verzichtet deshalb auf eine mögliche politische Karriere.

Achim - Der noch relativ neue Achimer SPD-Vorsitzende Michael Pahl (32) hat seine Bewerbung als möglicher SPD-Landtagskandidat im Wahlkreis Verde-Achim aus beruflichen und persönlichen Gründen zurückgezogen

Am 4. Oktober hatte er seine Bereitschaft, Landtagskandidat der SPD im heimischen Wahlkreis zu werden, der SPD mitgeteilt, und das Achimer Kreisblatt hatte dies dann auch schnell berichtet.

„Nur sechs Tage später“, wie Pahl jetzt erklärt, „hat mein Arbeitgeber, die Firma Kellogg in Bremen, überraschend bekannt gegeben, das Bremer Produktionswerk zu schließen. Als Zeitpunkt für die Schließung wurde ein Termin zwischen Mitte 2017 und Anfang 2018 angegeben.

Da das Bremer Werk der einzige Produktionsstandort von Kellogg in Deutschland ist, wird es für mich keine anderweitige Beschäftigung innerhalb des Kellogg-Konzerns geben“, stellt Pahl fest, der dort noch in der Personalabteilung beschäftigt ist.

Er hat in den letzten Wochjen intensiv darüber nachgedacht, wie er mit der neuen Situation fertig wird, und ist zu dem Schluss gekommen:

„Nach gewissenhaftem Abwägen habe ich die Entscheidung getroffen, meine Bewerbung für die Kandidatur zurückzuziehen. Für mich hat die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz in dieser Situation die höchste Priorität.

„Große Verantwortung als Familienvater“

Als Familienvater von zwei kleinen Kindern habe ich eine große Verantwortung. Dieser nachzukommen, steht für mich an erster Stelle.“

Seine Entscheidung hat er auch bereits der Achimer SPD-Mitgliederversammlung mitgeteilt, die sie bedauerte, aber respektierte.

Michael Pahl will weiter mit seiner Familie in Bierden wohnen bleiben und wird so SPD-Vorsitzender in Achim bleiben und auch dem neuen Achimer Stadtrat angehören, in den er im September gewählt worden ist. - mb