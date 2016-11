Losverkauf läuft auf vollen Touren

Musik der Turmbläser zur Stadttombola

Achim - „Der Losverkauf hat einen guten Anfang genommen, die Lose gehen weg wie warme Semmel. Viele Geschäfte müssen schon Lose nachbestellen“, berichtet Jürgen Hille, Vorsitzender des Rotary Stadttombola-Vereins.

Insgesamt 6.000 Preise sind zu gewinnen. „Jeder Loskäufer will natürlich den VW Up! gewinnen oder die tolle Musical-Reise nach Hamburg einschließlich Anreise und Übernachtung, die, wie das Auto auch, ebenfalls am Samstag, 17. Dezember. unter allen Losnummern als zweiter Sonderpreis verlost werden soll“, weiß Hille.

Der Erlös dieser schon zehnten Rotary-Stadttombola kommt der Achimer Tafel, der Berufsfindung Achimer Hauptschüler, der Leseförderung von Grundschülern, der Achimer Kinderfeuerwehr, dem Waldheim sowie Achimer Familien und Kindern in Not zugute.

Neben Rotariern und Mitgliedern der Tafel beteiligen sich auch Hauptschüler kräftig an der Aktion und bieten so die Lose regelmäßig an in den Edeka-Märkten in Bierden und Baden, in der Marktpassage und im Rewe-Markt in Uesen. Auch auf den Achimer Wochenmärkten können Sie das Los zu Ihrem Glück kaufen.

Zudem möchte der Rotary-Stadttombola-Verein allen Marktbesuchern des Achimer Wochemarktes am kommenden Samstag eine Freude bereiten. Auf Einladung der Tombola-Macher spielen die Achimer Turmbläser zwischen 10.30 und 11.30 Uhr je nach Witterung von den Fenstern des Ratssaales herab oder vom Bibliotheksplatz aus weihnachtliche Melodien.

