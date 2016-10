Wie kann man Krieg beenden?

Achim - Der Deutsche Bundestag ist noch bis einschließlich Mittwoch auf dem Achimer Bibliotheksplatz vertreten, allerdings nur in Form seines durchaus eindrucksvollen Infomobils. Schon gestern zum Start hatte das rollende Informationszentrum des deutschen Parlaments regen Zulauf von Bürgern und Schulklassen.

+ CDU-Kollege Andreas Mattfeldt spricht mit Bärbel Müller und Gebärdendolmetscherin Bianca Kaspers (re.). im Infomobil des Deutschen Bundestages.

Beispielsweise waren eine Sprachlernklasse der Liesel-Anspacher-Schule und eine Klasse des Cato-Gymnasiums gekommen, um in dem gut geheizten Mobil Informatinen aus erster Hand von der hiesigen SPD-Bundestagsabgeordneten Christina Jantz-Herrmann zu bekommen. Sie stellte den Schülern nicht nur den Plenarsaal für die 632 Abgeordneten mit Telefonen in der ersten Reihe, Sitzpult in den vorderen Reihen und nur Stühlen in den hinteren Reihen vor, sondern plauderte auch aus dem so genannten Nähkästchen. Für die zwei Berlin-Wochen im Monat hat sie beispielsweise einen recht festen Stundenplan fast wie in der Schule, in dem die Sitzungen der Ausschüsse und der Fraktion festgelegt sind. Öfter tagen ihre Ausschüsse für Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Tierschutz parallel, so dass sie von einem zum anderen Ausschuss pendeln muss. Über ihr Smartphone erhält sie dann Signale, schnell mal in den anderen Ausschuss zu kommen. Hier vollzieht sich die eigentliche Arbeit und nicht in dem meist recht leeren Plenum.