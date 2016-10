Irischer Abend mit Achimer Live-Band

„Bundorans“ im „Wachtelkönig“ zu erleben

+ Das sind die Bundorans. Oben. von links: JürgenFischer, Rainer Wöbse, Wiebke Lipka; unten Gerd Wöbse, Sebastian Lehrbaß-Slaby und Frank Mergenthal.

BADENERMOOR - Stimmungsvolle Irish Pub-Music von der Achimer Band „Bundorans“ erklingt am Donnerstag, 3. November, im Golfplatz-Restaurant „Wachtelkönig” an der Roedenbeckstraße 55 in Badenermoor.

Der „Bundorans“-Auftritt um die Halloween-Zeit ist dort schon fast Tradition. Um 20 Uhr geht es los. Gemeinsam wollen das Team vom „Wachtelkönig“ und die Band einen stimmungsvollen irischen Abend gestalten. Neben der Musik werden landestypische Speisen und Getränke angeboten.

Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr, damit jeder in Ruhe seine Speisen genießen kann, bevor es richtig was auf die Ohren gibt.

Livemusik gehört zur Kultur der Irish Pubs. Oft wird in diesen Lokalen dazu sogenanntes „Pub Food“ angeboten wird.

„The Bundorans“ haben wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Mit Sebastian Lehrbaß-Slaby an der Geige und Frank Mergenthal am Akkordeon sind gleich zwei neue Musiker mit dabei. Wichtig ist für die Band, dass ihre Musik nicht zu steril klingt und das Publikum die Chance hat, mitzusingen oder mitzuklatschen. Deshalb sind manche Titel eben immer dabei und werden wahrscheinlich auch immer dabei sein – wer kennt sie nicht...

Wer die Musik der grünen Insel mag, sollte sich den Auftritt nicht entgehen lassen. Ein Programm mit gefühlvollen Balladen, fetzigen Jigs & Reels sowie mitreißenden Pub-Songs ist zu erwarten. Der Band macht es immer wieder sichtlich Spaß mit dem Publikum einen Abend mit „Irish Pub Music“ zu zelebrieren.

Der Eintritt beträgt wie gehabt 7,50 Euro. Im „Wachtelkönig“ hat der Vorverkauf bereits begonnen.