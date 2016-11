Erneut Vollsperrung an der L 158

In Bierden vom 5. bis 8. Dezember

Bierden - Derzeit laufen noch bis voraussichtlich zum 9. Dezember die Arbeiten an der Landesstraße 158 in Uphusen und Bierden von der Straßeneinmündung Wendeplatz bis zur Einmündung Bierdener Kämpe. In dem Bereich werden der Geh- und Radweg sowie der Hochbord- und die Rinnenanlage erneuert.

Ab dem 5. Dezember. 7 Uhr, wird zusätzlich zwischen den Einmündungen Bierdener Mühle und Bierdener Kämpe die Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten sind vorgesehen bis zum 8. Dezember 18 Uhr und mit einer Vollsperrung verbunden, teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit.

Die Umleitung während der Vollsperrung erfolgt aus Richtung Bremen kommend über die Anschlussstelle Uphusen/Bremen-Mahndorf auf die A 1, von dort über das Bremer Kreuz auf die A 27 in Richtung Hannover und über die Abfahrt Achim-Nord von der A 27 auf die Embser Landstraße (Landesstraße 167) weiter auf die Straße Zum Achimer Bahnhof (Landesstraße 167) bis zum Kreisverkehrsplatz und von dort zurück auf die Landesstraße 158.

Für die Gegenrichtung gilt die vorgenannte Umleitung in gegenläufiger Richtung. Fußgänger und Radfahrer sind von der Vollsperrung nicht betroffen.

Die Zufahrt zur Aller- Weser-Klinik in Achim-Bierden ist aus Richtung Bremen weiterhin über die Bremer Straße (Landesstraße 158) möglich.

Aus Richtung Achim ist die Zufahrt in die Straße Bierdener Kämpe für den Anliegerverkehr ebenfalls möglich. Die übrigen Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die beschriebene Umleitungsstrecke zu nutzen.

Die direkten Anlieger wurden bereits im Vorfeld durch Anliegerinformationen benachrichtigt.

Witterungsbedingte Verzögerungen sind jederzeit möglich. Die gesamten Baukosten in diesem Abschnitt der Landesstraße belaufen sich auf 740.000 Euro.

