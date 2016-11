DFB-Präsident trägt sich ins Gästebuch der Stadt Achim ein

Kein Geringerer als der frisch gewählte DFB-Präsident Reinhard Grindel machte gestern Abend in Achim Station. Im Beisein von Bürgermeister Rainer Ditzfeld trug sich der prominente Gast zunächst ins goldene Buch der Stadt ein. Das Zeremoniell wurde nicht, wie sonst üblich, im Rathaus vollzogen, sondern im Haus Hünenburg. Denn dort hielt Grindel einen Vortrag zum Thema „Die Bedeutung des Fußballs für unsere Gesellschaft“. Der Chef des größten Sportfachverbandes der Welt mit Wohnsitz in Rotenburg (Wümme) war vom Verein Haus Hünenburg zum Clubabend eingeladen worden. Vorsitzender Günter Treichel freute sich über die zahlreich gekommenen Besucher, die den Saal bis auf den letzten Platz füllten, und hob hervor, dass die Initiative, Grindel in den „Club“ zu holen, vom Mitglied Ditzfeld ausgegangen sei. Dessen guter Kontakt zum einstigen CDU-Bundestagsabgeordneten habe sich ausgezahlt. - mm / Foto: Mix