Coca Cola der Ankermieter im Achimer Logistikzentrum

Richtfest feierte man am Mittwoch für das riesige Logistikgebäude im Gewerbegebiet Achim-Ost. Auf 33 000 Quadratmetern hat die Hannoveraner Grundstücksgesellschaft bauwo 350 000 Kubikmeter umbauten Raum schaffen lassen. Ankermieter ist Coca Cola, das ein Drittel des Gebäudes belegen wird und hier ab Februar ein großes Logistikzentrum für große Teile Niedersachsens schaffen wird. Die Coca Cola-Produktions- und Logistikstätte in Hemelingen wird dafür aufgegeben werden. Ein oder zwei Mieter für die noch nicht vermieteten zwei Drittel sind noch zu belegen. Die bauwo hat einen „dicken Fisch an der Angel“, sagt aber nicht, ob er aus der Getränke-, Autozulieferer- oder einer anderen Branche kommt. 25 Millionen Euro werden in den Bau investiert. - mb/Foto: Brodt ‘ Achim