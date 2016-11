Bahnhof als Freizeitzentrum

Gruppendiskussion zur Innenstadt: Wieviel Einzelhandel auf Lieken-Areal?

ACHIM - Die Achimer Fußgängerzone und auch die Marktpassage haben für eine Stadt mit mehr als 30 000 Einwohnern höchstens die Hälfte der zu vermutenden Besucherzahl. Auch das haben die Gutachter zur Achimer Innenstadt jetzt festgestellt. Die Magneten in der Fußgängerzone heißen Rewe und Wochenmarkt. Wie gestern bereits berichtet, sehen die Experten die Fußgängerzone durch ein Einkaufszentrum auf dem Lieken-Areal bedroht. Da in der Marktpassage überwiegend Kunden der Kernstadt kauften, sehen sie vom Lieken-Gelände allerdings keine Gefahr ausgehen für die Märkte in den Ortsteilen. In den Gruppendiskussionen nach den Vorträgen am Mittwochabend stritten die Teilnehmer engagiert, wieviel Einzelhandel auf dem Lieken-Gelände zugelassen werden sollte.

In einer anderen Gruppe wurde unterstrichen, dass der Bahnhof fast wie ein Hauptbahnhof zu einem Zentrum mit viel Aufenthaltsqualität ausgebaut werden sollte. Die Verbindung zur Fußgängerzone müsse auch durch eine deutliche Aufwertung der Straße „Zum Achimer Bahnhof“ angestrebt werden, die sich jetzt durch Leerstände auszeichnet.

Fußgänger, Radfahrer und auch Menschen mit E-Rollstühlen oder Rollatoren sollen besser vom Bahnhof zur Fußgängerzone und umgekehrt kommen können. - mb