Badener Feuerwehr soll 2019 Neubau an Hainkämpe beziehen

Fachausschuss billigt Millionenvorhaben

+ Die Fahrzeughalle und der Umkleidetrakt der Badener Feuerwehr an der Bahnhofstraße sind beengt. Bei Ehrungen von Aktiven, wie hier abgebildet, mag der Raum noch ausreichen, im Alarmfall kann die Enge für die Einsatzkräfte jedoch gefährlich werden. - Foto: Archiv

Achim - Die Badener Feuerwehr soll eine neue Unterkunft an der Hainkämpe bekommen und diese 2019 beziehen.

Im Hinblick auf den räumlichen Engpass bei der Feuerwehr Uphusen wurde die Stadtverwaltung beauftragt, Verhandlungen für den Ankauf eines Nachbargrundstücks zu führen, um dort bis 2023 einen Erweiterungsbau errichten zu können. Drei Millionen Euro an Haushaltsmitteln sind für diese beiden Vorhaben insgesamt eingeplant. Der Feuerwehrausschuss des Stadtrates war am Dienstag einstimmig dafür.

Das unter der Leitung von Annameta Rippich (CDU) tagende Gremium empfahl zudem, nach dem Umzug der Feuerwehr Baden den frei werdenden Platz an der Bahnhofstraße „vorzugsweise“ an den benachbarten Nutzer, das Deutsche Rote Kreuz, zu verkaufen. Die Verwaltung soll diesbezüglich Verkaufsverhandlungen aufnehmen.

Der von der Stadt mit einer Machbarkeitsstudie für die beiden Bauprojekte beauftragte Architekt Jürgen Hartmann betonte in der Sitzung, dass im Badener Feuerwehrhaus „besondere Enge“ herrsche, dort bestehe „dringendster Handlungsbedarf“. Er machte darauf aufmerksam, dass bei einem Neubau verschärfte Sicherheitsvorschriften zu beachten seien. So müssten zum Beispiel Spinde einen größeren Abstand zueinander haben als bisher, was den Raumbedarf erhöhe und damit die Kosten nach oben treibe.

Ein Umbau des Feuerwehr-Standortes an der Bahnhofstraße wäre die kostengünstigste Variante, informierte der Verdener Architekt. Doch auch wenn die festgestellten „Stolper- und Quetschgefahren“ für die Feuerwehrleute im engen Haus durch getrennte Hallen für die beiden Lkw und den Mannschaftstransporter beseitigt würden, könnten sich die Fahrzeuge im Alarmfall bei der Ausfahrt ins Gehege kommen, und das lasse die Feuerwehr-Unfallkasse nicht zu.

Der Abriss des benachbarten Rot-Kreuz-Quartiers würde ebenfalls nicht weiterhelfen. „Auch dann gäbe es auf dem Gelände zu wenig Stellplätze für die Autos der Einsatzkräfte“, sagte Hartmann.

Als nicht nur von der Badener Feuerwehr selbst „bevorzugte Variante“ nannte er einen Neubau auf einem Grundstück an der Hainkämpe im Gewerbegebiet. Dort sei ausreichend Platz für Fahrzeughallen, Umkleide- und Sanitärtrakt sowie Versammlungs- und Schulungsräume vorhanden. Zu den Baukosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro kämen noch rund 200.000 Euro für den Grunderwerb hinzu.

Mit Blick auf die wachsenden Gewerbeareale in der Nähe und dem dafür nötigen Brandschutz sollte auch eine Unterstellmöglichkeit für ein viertes Feuerwehrfahrzeug eingeplant werden, meinte Volker Wrede (CDU). Dabei sollten die Kosten jedoch nicht aus den Augen verloren werden, mahnte Fritz-Heiner Hepke (SPD).

Seine Parteifreundin Petra Geisler hielt das ausgeguckte „hintere Grundstück“ für nicht optimal. Da wäre die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Eintreffzeit am Einsatzort innerhalb von acht Minuten kaum einzuhalten. „Und es ist fraglich, ob eine schnelle, sichere Ausfahrt über die Kreisstraße gewährleistet werden kann“, sagte die Sozialdemokratin und forderte, „dieses Grundstück nicht festzumachen“ und ein verkehrsgünstiger gelegenes zu nehmen.

Was bei Vize-Verwaltungschef Bernd Kettenburg auf wenig Begeisterung stieß. Die vorgesehene Fläche, deren Eigentümer die Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft von Grundflächen (EVG) ist, biete Erweiterungspotenzial für die Feuerwehr. Dahinter sei noch Platz für den eventuellen Bau einer Flüchtlingsunterkunft vorhanden, „aber die wird nach dem derzeitigen Stand nicht benötigt.“

Jetzt ein anderes Grundstück der EVG an der Hainkämpe nehmen zu wollen, komme nicht infrage. Das Gemeinschaftsunternehmen der Stadt Achim und der Kreissparkasse Verden werde „eine Blockade bei ihren Verkaufsaktivitäten nicht hinnehmen“, teilte Kettenburg, der auch Geschäftsführer der EVG ist, Geißler in ungewohnter Schärfe mit.

Hans Baum (FDP) forderte, das 2.000 Quadratmeter große Grundstück an der Bahnhofstraße auf dem freien Markt anzubieten und „nicht einfach dem DRK günstig zur Verfügung zu stellen“. Steffen Zorn, Leiter der Grundstücks- und Gebäudeverwaltung bei der Stadt, bezifferte den Verkehrswert des Areals auf 390.000 Euro.

